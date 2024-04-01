Черник: «Циркон» – это очень плохо, русские сделали большой технологический шаг вперёд

Россия нанесла удар по Киеву гиперзвуковыми ракетами «Циркон» с территории Крыма – и это очень тревожный для Украины знак.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт Пётр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Момент первый, не очень для нас хороший. Эта ракета разрабатывалась для морских платформ запуска. В первую очередь, для подводных лодок «Ясень» и «Антей», а также для новейшего их тяжёлого фрегата «Адмирал Горшков». То есть, это действительно морская ракета. Если они смогли её запустить с Крыма, здесь не очень хорошая новость. Самое вероятное, они интегрировали её в пусковую установку «Бастион» или, возможно, в пусковую установку «Утёс». Если «Утёс» – немного лучше для нас, это стационарная установка, под которую заливается бетонная площадка, выставляется специальный тубус, это легче выследить и уничтожить. А «Бастион» – это подвижная установка, это автомобильное шасси, и охотиться за этим очень и очень сложно. Итак, противник сумел сделать большой технологический шаг вперёд», – сказал Черник.

Однако, по его словам, «есть и хорошая новость».

«Это самая новая ракета, которая существует в природе, уже подтвердилось, что те, которые запустились, они производства 2024 года. Поэтому, если и есть накопленный потенциал этих ракет, то это, максимум, несколько десятков. Но вместе с тем осознаём, что противник потенциал наращивает, не собирается сдаваться и, на мой взгляд, совокупно всех ракет всех классов может производить 100-130 в месяц, и это всё в обязательном порядке будет применяться до последнего дня этой войны. Расслабляться нам не придётся», – рассуждал он.