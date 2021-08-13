«Чернобыль будет цветочками». Украинские фермеры угрожают ответить рейдерам инсектицидами

13.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украину накрыла волна преступлений, связанных с захватом сельхозземли, и фермеры просят власти защитить их от рейдерства.

Об этом на пресс-конференции в в Киеве заявили президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Виктор Гончаренко, председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич и фермер из Львовщины Иван Кильган, на хозяйство которого недавно осуществили попытку нападения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Волна поджогов, грабежей, убийств украинских земледельцев набирает новые обороты. Статистика последних дней превышает количество таких случаев за прошедшие полгода. Так, четвертого августа был разбой на Харьковщине, двадцать пятого июля – поджог поля на Черниговщине, двадцать шестого июля – жестокое циничное убийство фермера в Днепропетровской области», – сообщил Томич.

По его словам, активизация рейдеров частично связана с открытием рынка земли – аграрии собираются выкупить земли, на которых они работают годами, но им препятствуют.

В свою очередь Кильган рассказал о попытке захвата его земли.

«Я ответственно заявляю словами губернатора Максима Козицого – такое явление, как рейдерство, должно быть истреблено под корень, потому что случится эффект домино. Если власть думает, что мы беспомощны, то я успешно закончил харьковский институт Докучаева. Если законным способом не буду защищен я, моя семья и все фермеры, которые слетелись с трех районов на мою защиту… и СБУ, и прокуратура, администрация… все, то я далеко не хуже думаю, я в 45 лет уже был заслуженным, у меня куча орденов. В Харькове делают квадрокоптеры с опрыскивателями, ступят рейдеры на мое поле – придется от вредителей начать опрыскивать поле», – предупредил фермер.

«И Чернобыль для них будет цветочками, если я в сто раз увеличу инсектицид. Это я хочу, чтобы власть поняла, чтобы не пришел час суда и суд Линча не наступил для рейдеров. Я хочу, чтобы люди у власти поняли: я прошел 90-е, я не из робкого десятка, я в состоянии защитить себя, свою семью и фермеров всей округи. Я еще и руководитель ассоциации фермеров», – сказал Кильган.

А по словам Гончаренко, кроме захватов земли происходят также захваты урожая, когда ночью приезжает комбайн при поддержке «титушек» или «оборотней в погонах» и обмолачивает чужое поле, а также захваты активов, когда по поддельным документам и фальшивым решением судей опечатывают предприятие, вывозят имущество и зерно.