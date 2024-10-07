Чернобыль отдыхал бы – Алаудинов об истинных целях вторжения в Курскую область

Елена Острякова.  
07.10.2024 12:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 197
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Конечной целью вторжения ВСУ в Курскую область являлся захват Курской АЭС и принуждение России к переговорам.

Об этом в интервью «Другое ТВ» заявил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конечной целью вторжения ВСУ в Курскую область являлся захват Курской АЭС и принуждение России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Если бы мы получили такой удар, что была бы взята наша атомная станция, мы бы хотим мы того или нет были бы вынуждены выслушать их и пойти на какие-то переговоры. Потому что АЭС – это АЭС», – сказал Алаудинов.

Предметом навязанных Украиной переговоров был бы вовсе не обмен, как полагали многие, Курской АЭС на Запорожскую, а террористический шантаж.

«Запорожская АЭС и так, и сяк у нас. А тут противник заходит на территорию Курской области. Курск находится от Москвы 500 км. АЭС становится объектом террористической торговли. Если с ней что-либо произойдет, Чернобыль отдыхал бы», – сказал Алаудинов.

Он полагает, что этот стратегический масштабный план для ВСУ полгода разрабатывал Запад. Однако нет худа без добра. Нигде больше Украина так не концентрировала свою технику, полученную от НАТО, и не давала России возможности ее массово уничтожить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть