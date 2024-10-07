Чернобыль отдыхал бы – Алаудинов об истинных целях вторжения в Курскую область

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Конечной целью вторжения ВСУ в Курскую область являлся захват Курской АЭС и принуждение России к переговорам.

Об этом в интервью «Другое ТВ» заявил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы мы получили такой удар, что была бы взята наша атомная станция, мы бы хотим мы того или нет были бы вынуждены выслушать их и пойти на какие-то переговоры. Потому что АЭС – это АЭС», – сказал Алаудинов.

Предметом навязанных Украиной переговоров был бы вовсе не обмен, как полагали многие, Курской АЭС на Запорожскую, а террористический шантаж.

«Запорожская АЭС и так, и сяк у нас. А тут противник заходит на территорию Курской области. Курск находится от Москвы 500 км. АЭС становится объектом террористической торговли. Если с ней что-либо произойдет, Чернобыль отдыхал бы», – сказал Алаудинов.

Он полагает, что этот стратегический масштабный план для ВСУ полгода разрабатывал Запад. Однако нет худа без добра. Нигде больше Украина так не концентрировала свою технику, полученную от НАТО, и не давала России возможности ее массово уничтожить.