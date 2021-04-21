«Чернобыль», убивающий зрителя

21.04.2021, Москва, Платон Беседин

На экранах – российский блокбастер «Чернобыль». Его режиссёром стал Данила Козловский. Главную роль сыграл тоже он. Больше Данилы, больше! Признаюсь, к Козловскому я отношусь с некоторым предубеждением. Играет он стабильно скучно и всегда ничтожных персонажей. Впрочем, для меня в кино существует только один Данила – Багров.

«Чернобыль» Козловского – это собрание ахиллесовых пят российского кино. Хотите ляпов? Пожалуйста: герои с лёгкостью то снимают, то надевают средства химзащиты. Будто идут не в пылающий реактор, а в магазин. Хотите странной музыки? Саспенс нагнетают дребезжащей скрипкой. Ну а игра актёров? Оксана Акиньшина, сыгравшая главную женскую роль, прекрасна, спору нет, но вот сам господин Козловский. Хм, в трагические моменты он играет примерно так. Или вот так. Ещё то напряжение! И бесконечное самолюбование. Рядом обугленные люди, но герой Козловского в лучшем случае перепачкается сажей. И сохранит причёску.

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Есть, правда, в ленте и симпатичное. Вроде апокалипсической сцены с падающими с небес птицами. Отсылка к Откровению Иоанна Богослова. Вот только в ленте «Магнолия», раз уж нас отсылают к библейским сюжетам, дождь из лягушек смотрелся куда мощнее. Шикарное кино, кстати – рекомендую; это я о «Магнолии».

Лучшее в «Чернобыле» Козловского – это заимствования. В том числе, и из одноимённого сериала от НВО. Вот только американцы смогли передать атмосферу постапокалипсиса и страха, в которой меж тем есть место истинному героизму людей. Тем сильнее эффект от увиденного, и тем лучше сериал «Чернобыль» выполнил свою пропагандистскую задачу. А снимался он, конечно, ради неё. А для чего делали своё кино начинающий режиссёр Козловский и видный продюсер Роднянский?

Пока не рванул реактор, фильм смотрелся как относительно качественная мелодрама. Но тут Козловский решил спасти Киев, СССР, планету… И вышел фарс, в коем всё фальшиво и пошло. Ну, не может герой в 1986 году использовать выражения «эксклюзивный тест» и «паническая атака». Не может он проходить всю ленту с одним и тем же лицом, не меняясь ни внешне, ни внутренне. Где мотивация, а? Где преображения?

Идеологически же «Чернобыль» сконцентрирован в моменте, когда большой чиновник говорит ликвидаторам: обещаны денежные премии, квартиры в столице и спецборт для пострадавших в Швейцарию. «Мало вам?». Но ведь не было никакого борта в Швейцарию, и, к примеру, реальные дайверы, открывавшие роковую задвижку, не погибли. Однако молчат об этом Роднянский с Козловским. И демонстрируют зрителю Культ Спасительного Запада. Странно, что ещё Бэтмена с Суперменом не показали.

Такой подход исключает и из кино, и из жизни героев. Мол, и не было их. Да, понимаю, хватало тех, кто рисковал ради благ материальных. Но ведь многие шли на подвиг, жертвуя собой ради высшей идеи, ради других людей, в конце концов. Что ж вы это не показали? Взгляните на лица из архивных кадров – в них собранность и уверенность, а не трусость и обречённость, как в фильме Козловского. И каким же лицемером надо быть, чтобы посвятить фильм ликвидаторам…

Тут мы подошли к главному. Ради чего я и затеял разговор о «Чернобыле». Сколько художественных фильмов мы сняли о той трагедии? На ум приходит разве что «В субботу» Александра Миндадзе, но это кино скорее арт-хаусное. А вот так чтобы большие фильмы о Чернобыле? Ноль. И это об одной из величайших трагедий XX века. Нашей трагедии. Так а кто устраняет чернобыльские пробелы сегодня? Выдающийся режиссёр Козловский, снявший выдающуюся ленту «Тренер»? Кто выступил сценаристом «Чернобыля»? Алексей Казаков – автор выдающейся комедии «СуперБобровы». Это такие титаны создают большое кино о Чернобыльской трагедии за 700 миллионов рублей? Ну-ну.

Такое себе самобичевание на большом экране, причудливый мазохизм. Или нечто вроде культурного геноцида. Была чернобыльская катастрофа. Есть катастрофа российского кино. Она тоже очень токсична, радиоактивна. Воздействует на сердца и умы и по итогу оболванивает людей. Ни вкуса, ни знаний, ни здравого смысла. Так ради чего всё это? Ну, кроме денег.