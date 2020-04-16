16.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Происшествия, Украина, Экология
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Чернобыльский пожар окончательно ликвидировать пока не удается




Для того, чтобы полностью дотушить локальные очаги возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения, туда привезли полтысячи пожарных.

Об этом в своем блоге сообщил член общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поначалу он заявил, что пожар в зоне снова разгорелся, но позже уточнил, что речь идет о локальных очагах.

«В Чернобыль везут полтысячи пожарных, чтобы дотушить очаги возгорания», – заявил Емельяненко.

После этого он добавил: «Лучше перебдеть, чем недобдеть, как показала практика последних дней! Как только из Чернобыля позвонили, сразу сообщил».

Ранее в ГСЧС Украины заявили, что потушили огонь в Чернобыльской зоне отчуждения, с которым не могу справиться в течение двух недель. Помог спасателям дождь, прошедший накануне.

Один из членов паблика «Нелегальный Чернобыль» Вадим Зуев в блоге подчеркнул, что пожар за это время уничтожил полностью 21 населенный пункт и частично – четыре.

«Трудно сказать, насколько велика потеря для исторической ценности этого места, как с точки зрения Чернобыльской катастрофы, так и в целом для этой части Полесья. События 34 лет назад остановили время в этих местах и таким образом сделали деревни настоящим музеем прошлого. Что еще хуже, некоторые из этих мест были почти нетронутыми», – написал Зуев.

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