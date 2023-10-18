Российские «Кинжалы» над Чёрным морем – сигнал авианосцам США возле Израиля

Елена Острякова.  
18.10.2023 13:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Россия начинает осуществлять военное патрулирование той части Черного моря, над которой до сих пор беспрепятственно летали самолеты-разведчики НАТО.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Пекине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия начинает осуществлять военное патрулирование той части Черного моря, над которой до сих пор...

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«Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Это не угроза – то, что я сейчас анонсирую, – но по моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем.

Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов», – сказал Путин.

Он уточнил, что Россия будет осуществлять визуальный контроль с помощью оружия над тем, что происходит над Черным морем.

Политолог Сергей Марков поясняет, что ракеты «Кинжал» над Черным морем – это сигнал для американской флотилии у берегов Израиля.

«Сейчас США подогнали два авианосца в Восточное Средиземноморье.

А Путин объявил, что сейчас Россия начинает патрулирование Чёрного моря Су 35 с Кинжалами на борту и дальностью 1000 км и скоростью подлёта 9 махов, это около 10 000 км в час. То есть Кинжал может ударить по авианосцу США и ПРО не сможет защитить авианосец. То есть Россия может легко уничтожать эти авианосцы США.

Вот это послание США и всему Ближнему Востоку Путин выразил очень дипломатично. Так что мало кто заметил. Теперь вы это знаете», – поясняет Марков.

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