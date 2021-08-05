Черное море превращается в зону опасного военного противостояния

05.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Блок НАТО продолжает нагнетать военно-политическую напряженность непосредственно у российских границ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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Агентство поинтересовалось, как проходящие в черноморском регионе учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью.

«Совершенно очевидно, что подобного рода «тренировки» провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации», – считает представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью дипломатических и других инструментов.

«Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд», – подчеркнул Пилипсон.