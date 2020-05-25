25.05.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политические репрессии, Сербия, Черногория
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«Черногорцы – это сербы». Учительницу уволили за эти слова


Учительница физкультуры начальной школы в Подгорице была уволена за то, что рассказывала детям об искусственности разделения жителей Сербии и Черногории, а также крестных ходах в защиту Сербской Православной Церкви.

Об этом написало черногорское издание «Дневне Новине» (Ежедневная Газета), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, министерство образования Черногории заявило, что учитель физкультуры начальной школы Сутеска в столичной Подгорице была уволена за то, что, по сути, объясняла своим воспитанникам, что никакой «черногорской нации» не существует. А также объясняла, почему нужно ходить на протестные молебны и крестные ходы СПЦ.

«Это было безумное насилие над несовершеннолетними детьми в политических целях со стороны безответственного учителя, – прокомментировали ситуацию в ведомстве. –  Вот почему мы всегда поддерживали администрацию (школы), чтобы использовать все имеющиеся в ее распоряжении законные полномочия и самым строгим образом отреагировать на такое поведение, потому что наша общая обязанность – не дать превратить школу в место жестокой идеологической обработки».

Директор учебного заведения Веско Гагович в свою очередь рассказал журналистам о том, что, по его мнению, учительница злоупотребляла своим авторитетом.

«В интересах школы, то есть детей, чтобы такого больше не происходило, и чтобы и этот случай не был политизирован, –  убежден директор. – Это очень серьезная ситуация, поэтому школа рассмотрела дело в соответствии с законом, и мы продолжим выполнять свою работу беспристрастно и профессионально».

«Дневне Новине» пишут, что учительница рассказывал детям, что есть сербы из Сербии, а есть сербы из Черногории, и поле того, как Черногория отделилась под лозунгом скорейшей интеграции в ЕС, черногорцы больше не любят, чтобы их называли сербами, хотя нет такого народа, как черногорцы.

В черногорском учебнике за 1911 года написано, что “черногорцы – это сербы”

 

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