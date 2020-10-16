Черногорцы протестуют: НАТО планирует артудар по живописной горе

16.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Жители горы Синяевина в Черногории и митрополит Будимлянско-Никшический СПЦ Иоанникий выступили резко против планов местного министерства обороны превратить живописное место в полигон НАТО.

Черногорцы заявили, что готовы перекрывать дороги, чтобы не допустить артиллерийских учений Североатлантического альянса.

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«Гора, которая находится в центре созвездия великих и древних святынь – монастырей Морача, Добриловина, Святых Архангелов на Таре, Подмалинскиого и Биелы, сама по себе святая и благословенная, и мы не должны осквернять и отравлять ее, – заявил митрополит Иоанникий. – Она на протяжении всего нашего прошлого как мать обильно кормила поколения наших предков, была убежищем для многих борцов за, оплотом защиты от врагов нашей Родины.

Ее лекарственные травы, чистый воздух и вода, незагрязненные луга и пастбища должны быть сохранены любой ценой для здоровья и выживания нашего и будущих поколений. Загрязнение этой горы, которая по своему географическому положению представляет собой сердце Черногории, военными действиями и боевыми средствами означает загрязнение ее и самых важных рек в нашей стране: Морачи, Тары, Комарницы и Пивы, что является преступлением с непредвиденными последствиями для жизни и здоровья людей».

В свою очередь местные жители, зная о планах собственных военных, готовых разрушить уникальный природный комплекс ради членства в НАТО, объединились в общественную инициативу «Спасем Синяевину». Они инициировали обращение к министру обороны Черногории с призывом отказаться от намерения создать военный полигон на горе и объявить Синяевину региональным природным парком, под которым подписались несколько сотен человек. И пригрозили ложиться под колеса военных машин, чтобы не допустить артиллерийских учений.

«Анализ Агрокомбината «13 июля» показал, что всего за четыре месяца в Синяевине производится тысячу тонн сыра, 750 тонн мяса, 36 тонн шерсти, 33 тонны лекарственных трав и 4000 тонн сена, на которых можно заработать около 11 миллионов евро, – прокомментировал ситуацию лидер инициативы Александр Милатович. – И от туризма также можно получать миллионы евро доходов. А от военных полигонов мы ни евро евро не получаем, поэтому расчет понятен. «Синяевина» принадлежит животноводам и туристам, и ее не допустимо уничтожать».

Также общественники призывают провести референдум среди местных жителей об отношении к полигону НАТО.