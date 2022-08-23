Черногории и Македонии не удалось поколебать отношения России и Сербии

23.08.2022  11:00 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Инсинуации Запада, который сорвал визит министра иностранных дел РФ в Сербию, не повлияли на отношения двух стран.

Об этом Сергей Лавров заявил сегодня на встрече с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инсинуации Запада, который сорвал визит министра иностранных дел РФ в Сербию, не повлияли на...

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«К сожалению, не состоялся мой визит в Белград, но те, кто его сорвал по указке своих начальников, должны прекрасно сознавать: их пакости не смогут поколебать российско-сербские отношения, которые опираются на прочную дружбу наших народов, имеют глубокие исторические, духовные цивилизационные корни. Мы будем рады видеть в Москве министра иностранных дел Сербии в любое удобное время», – сказал Лавров.

В ответ Вулин также высказал сожаление.

«Мы вас действительно ждали с большим нетерпением. Люди, которые не хотели, чтобы вы к нам приехали, просто очень боятся демократии. Я не знаю таких примеров, чтобы дипломатам запрещали приезд куда-то. Эпидемия прошла, и нам не надо встречаться только по зум-конференциям. Жаль, что мы не встретились в Белграде, но приятно находиться в Москве», – заявил Вулин.

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, намечавшийся на 6-7 июня, не состоялся из-за того, что Болгария, Черногория и Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета.

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