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21.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Черногория
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В Черногории «свидомиты» оконфузились при попытке поднять гигантский флаг

В честь 15-летия Независимости Черногории в древней столице страны – Цетине, планировалось поднять суверенный...

В честь 15-летия Независимости Черногории в древней столице страны – Цетине, планировалось поднять суверенный флаг размером 100 на 50 метров и весом в 700 килограмм.

Однако мероприятие оказалось под угрозой срыва, поскольку гигантское полотнище банально порвалось.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел не из-за козней сербской или русской разведок, хотя об этом возможно впоследствии официально объявят, а из-за того что тяжелое полотнище, пока несли, пропороли древком, на которое его планировалось водрузить. Впрочем, у организаторов торжеств еще есть три часа до начала церемонии, чтобы попытаться зашить гигантский флаг, который, правда, снова сможет треснуть уже под собственным весом.

«Самый большой черногорский флаг в мире», как это было объявлено заранее, был изготовлен боснийско-герцеговинской компанией «Laser» из Любушек на деньги черногорских националистов. Напомним, что до отделения Черногории от Сербии в 2006 году флаг республики практически повторял сербский, только синюю полосу на нем заменяла лазоревая. После отделения националистический режим диктатора Мило Джукановича, взявший курс на сербо- и русофобию, а также в НАТО и ЕС, утвердил новый красный флаг страны, который больше напоминает албанский.

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