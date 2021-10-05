Черногория благодарит российских туристов и надеется на возобновление ависообщения

05.10.2021 12:29 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов между РФ и Черногорией из-за пандемии, поток российских отдыхающих в эту балканскую страну остается достаточно большим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович, отвечая на вопрос о туристическом потоке из России в последнем сезоне.

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«Могу сказать, что это был отличный летний сезон, мы очень довольны. По общим показателям мы близки к допандемийному 2019 году. Из России к нам приехало больше 60 тыс. человек. В сравнении с около 400 тыс. в 2019-м это, конечно, намного меньше. Несмотря на то что между нашими странами до сих пор не восстановлено прямое авиасообщение, мы удивлены и благодарны за такое количество туристов из России. Надеемся, что ситуация с запуском рейсов изменится и еще больше россиян будут планировать отдых в Черногории», – сказала госсекретарь министерства.

Также у нее поинтересовались, как идут переговоры по вопросу возобновления прямого авиасообщения между РФ и Черногорией.

«Эпидемиологическая ситуация во всем мире по-прежнему достаточно сложная, каждая страна принимает решение, которое считает самым лучшим для своих граждан. Полагаю, правительство России делает то, что на данный момент считает правильным для своих граждан, поэтому прямых рейсов до сих пор нет. Переговоры с Москвой по этой теме мы ведем, но разрешение вопроса зависит от развития эпидситуации», – говорит Джурович.

Она надеется, что диалог с российскими властями будет продолжен, а авиасообщение будет возобновлено к концу года.