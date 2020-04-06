Черногория больше всех пострадает от сокращения международного туризма

06.04.2020, Москва, Елена Острякова

В секторе туризма Албании и Черногории ожидаются значительные потери из-за пандемии коронавируса (COVID-19), согласно стресс-сценарию S&P Global Rating.

Об этом пишет Intellinews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воздействие, как ожидается, будет большим для… небольших туристических экономик, таких как Барбадос, Аруба, Белиз, Кабо-Верде, Черногория и Албания», – показал анализ, опубликованный в марте.

Исследование проводилось на основе трех сценариев – «ограниченного», «экстенсивного» и «экстремального». В «ограниченном» сценарии только Черногория увеличит бюджетный дефицит на 1% ВВП или выше. При экстремальном сценарии проблемы испытает также Хорватия.

После небольших островных государств вторым наиболее уязвимым регионом мира, с точки зрения потерь от туризма, является Центральная и Восточная Европа, в частности Балканы.

Черногория представляется наиболее уязвимой в рамках этой группы, главным образом потому, что она опирается на туризм, который дает две пятых общего объема поступлений в бюджет. Авторы прогнозируют, что внешняя задолженность Черногории возрастет на 30%.