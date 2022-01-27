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Опубликован проект Основного соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью, текст которого претерпел изменения с прошлого года, когда черногорский премьер-министр не стал подписывать его.

Текст опубликован на сайте Vijesti, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В преамбуле нового проекта Основного соглашения, направленного правительством Черногории на согласование в Сербскую патриархию, написано, что христианская церковь на территории современной Черногории присутствует с апостольских времен и ее преемственность идет через исторические православные и церковные структуры с момента основания княжества Зета и Будимлянско- Хумской епархии в составе Жичской архиепископии Печского Патриархата, то есть Сербской православной церкви. Подобной формулировки в предыдущем тексте не было.

В новом проекте также говорится, что уважается историческая роль СПЦ, особенно Черногорско-Приморской митрополии во времена черногорских правителей-митрополитов, а также ее роль в становлении черногорской государственности, социальном, культурном и образовательном развитии страны.

Подобного отношения к себе СПЦ добилась благодаря тому, что не стала прогибаться под националистический режим президента Мило Джукановича, пытавшийся насадить раскольничью «Черногорскую православную церковь», а ответила на попытки дискриминировать ее массовыми крестными ходами (литиями) под сербскими национальными флагами.

В то же время РПЦ не только создала УПЦ МП, которая не оказала системного сопротивления майданному режиму, местами пойдя на сотрудничество с ним, но и в лице своего священноначалия не осудила руководство Украины, развязавшее войну в Донбассе, за и что получила историю томосом и ПЦУ.