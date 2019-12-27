Черногория: гражданская война на пороге

27.12.2019, Москва, Елена Острякова

Принятие черногорским парламентом скандального закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который предусматривает конфискацию властями древнейших храмов и монастырей Сербской Православной Церкви, может вылиться в гражданско-религиозную войну.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Это может произойти уже в самой ближайшей перспективе, когда власти Черногории попытаются отобрать любую церковь у Сербской Православной Церкви. Особенно, если это будет какая-то известная церковь. Например, Цетинский монастырь или монастырь Острог.

В этом случае прихожане выйдут на защиту и будут стоять до конца. И никакая полиция просто так их не разгонит. А с учетом того, что это Балканы, и там очень много оружия у людей, они придут не с пустыми руками. Так что Джуканович открыл ящик Пандоры», – подчеркнул Бондаренко.

Напомним, парламент Черногории принял скандальный закон поздно ночью и только после того, как полиция арестовала всех оппозиционных депутатов.

Уже с утра здание парламента Черногории оцепила вооруженная полиция.

Закон был принят в ночь на пятницу на фоне массовых протестов по всей стране. Голосов «против» и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Массовые протесты проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Задержаны свыше 55 человек, включая депутатов от оппозиции.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

Закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» предусматривает изъятие 650 святынь, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.