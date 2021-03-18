Черногория испортила настроение генсеку НАТО – большинство за выход из альянса

18.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг представил доклад о поддержке блока странами-членами.

Согласно документу, лояльность жителей Черногории к Североатлантическому альянсу оказалась самой низкой.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в докладе, представленном Столтенбергом, говорится, что на уровне стран-членов поддержка НАТО остается высокой: как и в 2019 году, большинство граждан проголосовали бы на референдуме за сохранение своей страны членом НАТО (62% в 2020 году по сравнению с 64% процентами в 2019 году), и только 11% заявили, что проголосуют за выход своей страны из Североатлантического союза.

Однако общую картину портит настроения населения Черногории. Согласно проведенному исследованию, на вопрос «Проголосовали ли бы вы за или против членства вашей страны в НАТО?», 50% черногорских граждан сказали, что они проголосовали бы за выход из НАТО, 30% – за то, чтобы остаться в Североатлантическом союзе, а 20% не определились.

В отчете также говорится, что большинство жителей натовских стран (58%) по-прежнему рассматривают членство в Альянсе как шанс снизить вероятность иностранного нападения, и только 16% не согласны с этим заявлением. Что касается же Черногории, то с подобным утверждением согласны только 22% граждан, против – 45%, остальные не сформулировали мнение по вопросу.

Согласно опубликованному документу, Черногория потратила на оборону 73 миллиона евро в 2020 году, что составляет 1,72% от валового внутреннего продукта Черногории или 113 долларов на душу населения. По сравнению с 2019 годом это на семь миллионов евро больше. Согласно более ранним заявлениям Министерства обороны Черногории, цель страны – к 2024 году выделить на оборону два процента ВВП, что также является требованием НАТО.

Новый черногорский премьер Здравко Кривокапич и генсек НАТО.

«На самом деле, если бы завтра был организован референдум о членстве в НАТО с явкой 80%, то результат был бы следующим: за (членство в Альянсе – ред.) – 37,5% и против 62,5%», – прокомментировал данные доклада Столтенберга черногорский политолог Игорь Дамьянович.

Игорь Дамьянович.

При этом новое правительство Черногории, от которого ждали отхода от прозападного курса, устами своих спикеров – премьер-министра Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича в последнее время заявляет о неизменности прозападного курса с ориентацией на НАТО и ЕС.