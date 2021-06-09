Черногория оправдывается: Мы против санкций, но вынуждены плясать под дудку ЕС

09.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Черногории приходится в своей внешней политике ориентироваться на ЕС, членом которого хочет стать эта страна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович, отвечая на вопрос, почему его страна присоединилась к антироссийским санкциям.

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«Черногория — первая страна-кандидат в списке на вступление в ЕС, мы в течение нескольких лет следуем во внешней политике за Евросоюзом на 100%. И, естественно, санкции — это все результат такой политики. От себя могу сказать, что в целом санкции, пожалуй, не лучший механизм для разрешения международных споров. Правительство Черногории считает, что диалог — это ключевой ответ на любую международную проблему. И это — единственный механизм, который может способствовать углублению взаимопонимания, которое обычно необходимо для решения международных проблем», – сказал Милатович.

По его словам, прямые инвестиции из России в Черногорию увеличились в 2020 году примерно на 25 %, несмотря на пандемию и напряженность между Москвой и Брюсселем.

«Вообще, я думаю, что для РФ очень важно, чтобы регион Западных Балкан, Черногория, в частности, продвигался по пути в ЕС, ведь это путь, с помощью которого мы можем быстро провести структурные реформы, улучшить качество институтов, верховенства закона и в целом улучшить качество жизни в Черногории и остальной части региона, что опять же на руку российским инвесторам, туристам и в целом международной торговле между нашими странами», – считает министр.

«Граждане России — крупнейшие собственники недвижимости в Черногории. Они выбирают нашу страну из-за культурного сходства, географического положения, ведь всего два часа на самолете из Москвы. А еще средиземноморский климат и многое другое, что объединяет наши страны, например определенные исторические моменты, когда РФ выступала большим сторонником Черногории и других западно-балканских стран в их борьбе против некоторых крупных иностранных держав», – заявил Милатович.