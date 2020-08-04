Черногория открыла границы для России: Почему не стоит спешить

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

Черногория открыла границы для граждан России, которых будут впускать без теста на коронавирус. Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено из-за введения карантина. Добраться на Балканы пока что можно через Минск.

Власти Черногории пошли на такой шаг из-за провального туристического сезона. Надежды на европейских туристов не оправдались, курорты стоят пустыми, заявил журналистам бывший почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич.

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Россиянам не стоит лететь в Черногорию в августе, не смотря на то, что власти этой страны внесли Россию в «зеленый» список эпидемиологически безопасных стран. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

«Я бы, наверное, подождал открывать прямое сообщение с Черногорией, а собственно это и станет определяющим в вопросе отдыха граждан России. Как известно, сейчас в Черногории идет избирательная кампания. На 30 августа намечены парламентские выборы, и этот период может быть очень турбулентным. Поэтому, чтобы отдельные граждане России не оказались в неприятной для себя ситуации заложников политических игр черногорского президента Мило Джукановича, до 1 сентября открывать границу и запускать прямое авиасообщение Росавиации не следует. Пройдут выборы, станет поспокойнее политическая ситуация, тогда можно поехать на бархатный сезон», – сказал Бондаренко.

Он допускает, что может повториться ситуация 2016 года, когда власти Черногории безосновательно обвинили группу россиян в подготовке государственного переворота.

«Не секрет, что в Черногории находятся объекты недвижимости, принадлежащие многим состоятельным гражданам России. В том числе, госслужащим. Поэтому любой госслужащий, который туда приедет до выборов, может быть потенциально назван агентом Кремля, рукой Москвы и быть обвиненным в чем угодно. Все это может быть использовано, как и четыре года назад, для обвинений России в попытках свержения власти Джукановича», – сказал Бондаренко.

Его коллега политолог Олег Матвейчев полагает, что россиянам вообще не стоит лететь в Черногорию – из патриотических чувств.

«Страна-то, конечно, хорошая. Теплое море и все такое. Но после огромного количества недружественных действий, которые они совершили в отношении России, русского бизнеса, Православия, после вступления в НАТО, – лучше этого не делать из патриотических соображений. Нужно понимать, что каждый раз, когда мы туда едем, мы вывозим деньги и способствуем их процветанию.

Мы могли бы отдать деньги нашим курортам, чтоб у нас сервис становился лучше, качество услуг, чтобы строились новые отели и рестораны. А то мы вывозим деньги, а потом говорим, что у них лучше. Так не возите другим деньги, а поотдыхайте всей страной здесь, в России, у нас тоже все заколосится. А у них там все умрет, и туда будет стремно ездить», – сказал Матвейчев «ПолитНавигатору».

При этом эксперт посетовал на то, что сознательных граждан в России мало.