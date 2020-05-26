Черногория открыла границы ЕС и Албании, но не Сербии

26.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Руководство Черногории приняло решение с 1 июня открыть границы с девятью европейскими государствами, но оставить их закрытыми для Сербии, что в Белграде справедливо восприняли как очередной политический выпад.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что с 1 июня, либо в первых числа следующего месяца, Черногория откроет свои границы со странами, которые соответствуют критериям местного Института общественного здравоохранения.

«Мы откроем границы для стран, имеющих сходный эпидемиологический статус, – заявил глава черногорского правительства. – Мы не будем просить делать специальные тесты, каждый получит четкие инструкции о том, что их ждет в стране и какие правила он должен соблюдать».

По словам Марковича, основным критерием для открытия границ является эпидемиологическая ситуация, когда средний показатель по стране не превышает 25 заболевших на 100 тысяч жителей. Такому показателю, по словам черногорского премьера соответствуют Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Албания и Греция. Но не Сербия, хотя в свое время президент страны Александр Вучич отметил, что высокий показатель заболеваемости в этом государстве связан с тем, что там проводят тестирования во много раз больше, чем в других европейских государствах.

«Вчера мы протестировали 7 тысяч человек. Как вы думаете, у кого в этом регионе больше зараженных людей, когда они проверяют до тысячи человек, то есть в семь раз меньше чем мы? – объяснил президент Сербии относительно высокую статистику заболеваемости COVID-19 в стране, на организованном им недавнем приеме в чем врачей COVID-центров. – В крупнейших странах региона тестируется до тысячи человек в день, а в небольших странах тестирование вообще не проводится.

Завтра мы можем остановиться и проверять по 300 человек в день, и тогда у нас будет по шесть, пять, трое, двое зараженных. Но это не имеет смысла. Сербия не будет скрывать смерти от коронавируса, потому что это единственный честный и правильный подход. Любой может слукавить, чтобы спасти туристический сезон, и сказать, что инфицированных нет, но мы не будем».

Александр Вучич на приеме в честь врачей COVID-центров.

В свою очередь премьер-министр Сербии Анна Брнабич оперативно отреагировала на очередной недружественный черногорский выпад в адрес Сербии.

«Мы не лгали, что люди умирают от гриппа или пневмонии, а не от коронавируса, – сказала глава сербского правительства. – И будем продолжать действовать ответственно и серьезно по отношению к нашим гражданам и всегда говорить правду. Хотя реальная причина решения Черногории открыть границы для ряда стран, но не для Сербии, заключается вовсе не в эпидемии коронавируса и количестве инфицированных».

По словам Брнабич, Сербия не будет вводить ответные меры по отношению к гражданам Черногории, но теперь она будет «более решительно и жестко предотвращать проникновение черногорских преступников и мафиозных кланов, которые десятилетиями убивали и терроризировали наших граждан».