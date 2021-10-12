Черногория поддержала Украину и продлила антироссийские санкции

12.10.2021 17:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Черногория, Албания, Украина и Норвегия присоединились к продлению санкций ЕС против России из-за «действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Это подтверждается декларацией Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, опубликованной на сайте Совета Европейского Союза.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», заявлено, что Черногория, Албания, Украина и Норвегия обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС про продлению санкций в отношении России.

«10 сентября 2021 года Совет принял Решение о внесении поправок в Решение 2014 года. Решением Совета действующие ограничительные меры были продлены на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, плюс Украина синхронизируют свои действия с этим Решением Совета. Европейский Союз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», – говорится на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что 10 сентября Совет ЕС решил продлить санкции против России еще на шесть месяцев «из-за действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Эти ограничительные меры были впервые введены 17 марта 2014 года и предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, включенным в санкционный список, то есть 177 физическим лицам и 48 учреждениям.