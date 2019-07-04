Черногория предала Россию, но денег от НАТО не дождалась

04.07.2019, Москва, Елена Острякова

Верхушка Черногории, затащившая бывшую часть Югославии в НАТО вопреки протестам значительной части населения, напрасно рассчитывала получить дополнительные денежные вливания в бюджет, предложив Североатлантическому альянсу построить военный порт на своей территории – в бухте Валданос.

Об этом в сербском издании «Информер» пишет военный эксперт Мирослав Лазански.

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«После распада СФРЮ в Риме откровенно заявили: «Jadran mare nostrum» (Адриатическое море наше). Это означает, что американские солдаты могут купаться в Валданосе в качестве туристов (бунгало там превосходные), дышать там воздухом в оливковых рощах, но никаких военных портов НАТО, братья черногорцы, там не будет. У американцев нет денег на пустые траты», – пишет Лазански.

Таким образом, не оправдался расчет черногорского правительства на то, что вступление в НАТО позволит ему развивать свою военную инфраструктуру за счет средств Запада.

«Черногория, вступив в НАТО, дала настоящую пощечину России. Помимо прочего, Подгорица еще и ввела санкции против России. Зачем же она стремится быть святее папы?» – пишет Лазански.