04.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Черногория предала Россию, но денег от НАТО не дождалась

Верхушка Черногории, затащившая бывшую часть Югославии в НАТО вопреки протестам значительной части населения, напрасно рассчитывала получить дополнительные денежные вливания в бюджет, предложив Североатлантическому альянсу построить военный порт на своей территории – в бухте Валданос.

Об этом в сербском издании «Информер» пишет военный эксперт Мирослав Лазански.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После распада СФРЮ в Риме откровенно заявили: «Jadran mare nostrum» (Адриатическое море наше). Это означает, что американские солдаты могут купаться в Валданосе в качестве туристов (бунгало там превосходные), дышать там воздухом в оливковых рощах, но никаких военных портов НАТО, братья черногорцы, там не будет. У американцев нет денег на пустые траты», – пишет Лазански.

Таким образом, не оправдался расчет черногорского правительства на то, что вступление в НАТО позволит ему развивать свою военную инфраструктуру за счет средств Запада.

«Черногория, вступив в НАТО, дала настоящую пощечину России. Помимо прочего, Подгорица еще и ввела санкции против России. Зачем же она стремится быть святее папы?» – пишет Лазански.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть