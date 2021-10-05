Черногория признала российские сертификаты о вакцинации

05.10.2021 10:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Российским туристам будет легко соблюдать правила въезда в Черногорию, поскольку страна принимает тех, кто вакцинирован произведенными в РФ препаратами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович, отвечая на вопрос, считается ли сертификат о вакцинации российским препаратом достаточным основанием для посещения туристами ресторанов, кинотеатров и других общественных заведений.

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«Говоря о российских сертификатах — да, они подходят для входа. Можно либо показать подтверждение о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо подтверждение, что человек переболел ковидом или предоставить экспресс-тест на выявление антител, он должен быть не старше 48 часов», – отметила Джурович.

Издание обратило внимание, что Турция не так давно отказалась принимать без ПЦР-теста россиян, привитых однокомпонентной российской вакциной «Спутник Лайт», и поинтересовалось, принимает ли такие сертификаты Черногория.

«Мы принимаем туристов, которые вакцинированы российскими препаратами, потому гражданам России будет легко соблюдать наши правила въезда. На данный момент ведутся переговоры о поставке в Черногорию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Если мы будем ввозить эти вакцины для своих граждан, то, конечно, будем признавать и сертификаты о вакцинации россиян, приезжающих в Черногорию», – сказала госсекретарь министерства.

При этом издание уточнило, «Спутник V» Черногория ранее уже получала, а переговоры о поставках «Спутника Лайт» начались в конце лета.