Черногория простилась с митрополитом Амфилохием. «Носил выцветшее облачение, но был роскошно одет изнутри»

02.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Десятки тысяч черногорцев накануне проводили в последний путь митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия Радовича, скончавшегося от коронавируса.

На церемонии прощания с владыкой присутствовали президент Сербии Александр Вучич, патриарх СПЦ Ириней, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик и назначенный премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», прощание с митрополитом Черногорским СПЦ Амфилохием прошло в столичной Подгорице. Литургию и отпевание служил сам предстоятель Сербской православной церкви Ириней.

Выступая на церемонии прощания, Здравко Кривокапич отметил, что день похорон владыки – «день всех литий», и что Амфилохий собрал у своего одра всех сограждан, чтобы они смогли стать едиными в вере и любви.

«Простите нас, если мы вас чем-то расстроили, и не переставайте молиться за нас», – сказал назначенный премьер.

Председатель парламента Черногории Алекса Бечич выразил надежду на то, что Амфилохий станет последним епископом, которому приходилось защищать свою церковь от части своего народа.

Патриарх Ириней сказал, что Амфилохий защищал святыни, был «движущей силой духовной реставрации Черногории» и принадлежал к «плеяде выдающихся богословов нашей эпохи».

Заменивший усопшего владыку на его посту епископ Будимлянско-Никшический Иоанникий отметил, что митрополит «вел борьбу при помощи правды, справедливости и любви, и что его смерть запечатлела в истории все его прошлые победы».

Сербский писатель и академик Матия Бечкович сказал, которому ранее режим Джукановича пытался запретить въезжать в Черногорию, отметил, что Амфилохий был не просто человеком, а «человеком-светильником», который «носил выцветшее облачение, но был роскошно одет изнутри».

Характерно, что никто из президента Черногории Мило Джукановича на церемонии не присутствовал, хотя проститься с владыкой пришел даже один из лидеров черногорских албанцев, министр по правам человека, мусульманин Мехмет Зенка.

Несмотря на призыв Кривокапича, власти Черногории не стали объявлять общенациональный траур, он был объявлен по инициативе местных властей только в ряде муниципалитетов: Будве, Тивате Которе, Херцег-Нови, Беране и Плужине.

Митрополит Амфилохий был похоронен в крипте Собора Воскресения Христова в Подгорице. Покойный целенаправленно противостоял попыткам националистического черногорского режима Мило Джукановича переписать общую для всех сербов историю и укрепить церковный раскол в Черногории. Также после принятия страной дискриминирующего Сербскую православную церковь «Закона о свободе вероисповедания» он благословил и возглавил литии – протестные молебны и крестные ходы против этого закона, что предопределило победу оппозиции на парламентских выборах в Черногории.