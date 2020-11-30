Черногория развязала дипломатический скандал из-за неудобной исторической правды

30.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Подгорица объявила персоной нон грата посла Сербии Владимира Божовича за то, что тот напомнил, как в 1918 году черногорский народ добровольно присоединился к сербской державе.

Официальная Подгорица обвинила дипломата во «вмешательстве во внутренние дела Черногории и заявлениях, несовместимых с нормами дипломатии».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Владимир Божович дал свою оценку историческому решению Подгорицкой скупщины черногорского народа, заседавшей с 24 по 29 ноября 1918 года, которая подавляющим большинством голосом приняла решение о низложении сдавшего страну немецким оккупантам и убежавшего заграницу короля Петра Второго Негоша и о присоединении к Сербскому королевству, управлявшемуся династией Карагеоргиевичей.

«Вчера посол Божович назвал нелегальную и нелегитимную Скупщину Подгорицы 1918 года «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа, – заявил в своей ноте МИД Черногории. – Что в очередной раз прямым образом унизило государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство».

Также черногорским МИД считает, что своим словами Божович «унизил» и черногорский парламент, который 20 ноября 2018 года отменил решение Подгорицкой скупщины, «ликвидировавшей суверенитет Черногории».

В ответ на подобный недружественный шаг со стороны Черногории официальный Белград поначалу принял решение отозвать посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича, но после отказался от подобных намерений. Такое решение было принято на встрече президента Сербии Александра Вучича и министра иностранных дел Николы Селаковича, а после озвучено для прессы главой правительства Анной Брнабич.

«Президент Вучич понимает и поддерживает это решение (об отзыве черногорского посла – ред.), потому что оно соответствует Венской конвенции и протоколам. Он считает, что конвенции важны, но жизнь и наша дружба с Черногорией важнее…

Заявление Божовича, за которым последовало решение объявить его персоной нон грата, не может быть основанием для высылки. Я надеюсь, что наше решение об отмене отзыва посла Черногории будет истолковано как акт доброй воли и что у нас будут прекрасные отношения с Черногорией», – завила глава правительства Сербии.

В свою очередь представитель входящего в победивший на парламентских выборах и сформировавший правительство стран альянса – активист сербского Демократического фронта Черногории Андрия Мандич сказал, что «Божович сказал то, о чем думает, но не говорит вслух каждый серб в Черногории». И пообещал после того как новое правительство заменит старый кабинет диктатора Джукановича отменить решение об отзыве посла, чье детство прошло в черногорском Никшиче.

Следует отметить, что решению Подгорицкой скупщины предшествовало голосование, в ходе которого выступавшие за воссоединения с Сербией тянули белые бюллетени, а выступавшие против – зеленые. В итоге «зеленаши», среди которых доминировали представители прежней королевской военной и чиновничьей элиты, оказались в серьезном меньшинстве, но не смирились с выбором народа, подняв в 1019 году, в святой для каждого православного праздник Рождества мятеж.

Участники Подгорицкой скупщины.

Бунт был подавлен, но многие его участники – комиты, укрылись в горах, откуда вели террористическую борьбу, другая часть сбежала за рубеж. В годы Второй мировой войны «зеленаши» – комиты составили ядро администрации итало-немецкого оккупационного режима. В сегодняшней Черногории этих людей чествуют как героев.

Режим Джукановича лепил из «зеленашей» народных героев.