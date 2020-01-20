Черногория сплотилась против антиправославного закона

20.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Принятый в Черногории скандальный закон, позволяющий конфискацию святынь Сербской Православной Церкви в пользу подконтрольных правительству «автокефальных» раскольников, только способствует объединению граждан вокруг канонической конфессии.

Это показывают не только протесты, ночные молебны и литии, но и прошедший на Крещение, заплыв на реках страны «За честной Крест», собравший во всех городах страны беспрецедентное количество участников и зрителей.

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Согласно этой любимой сербской традиции, после того, как в храме совершится Великое освящение воды, народ направляется к выбранному водоему во главе с архиереем или священником. На берегу служится молебен, затем на середину водоема выходит лодка, деревянный крест опускают в воду, и участники заплыва бросаются за ним. Победитель – тот, кто возьмет первым в свои руки крест.

Только в столице страны Подгорице тысячи верующих пришли на берег реки Морачи. Накануне купания Святого Креста присутствующие пели и кричали «Косово – это Сербия».

Также большое количество людей собралось в Белом Поле, Беране, Герцег-Нови, Никшиче и других поселениях. В Никшиче в ледяной воде соревновалось 400 пловцов.

Подъем религиозных чувств ощущается во всем регионе, где СПЦ является главным оплотом веры.

Примечательно, что от раскольничьей «Черногорской православной церкви» в крещенском заплыве на озере Сланом неподалеку от Никшича пришел только один человек. Еще несколько «верующих» собралось посмотреть на это жалкое зрелище.

По мнению директора российского Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, власти Черногории ничего не добьются принятием закона «О свободе вероисповедания».

«Если Черногория попытается что-то изменить в Церкви, это станет большой проблемой для ее суверенитета, поскольку Сербская Православная Церковь является самой большой силой в стране», – отметил он в интервью «Alo!».

По прогнозам Бондаренко, протесты в городах Черногории феврале и марте будут более масштабными и сильными.

«Протесты будут нарастать. Мило Джуканович (президент Черногории – ред.) находится у власти в Черногории в течение 30 лет, и это будет его самым большим испытанием с тех пор, как он вошел в политическую элиту», – подчеркнул российский аналитик.

Бондаренко полагает, что ключевую роль в эскалации событий в Черногории сыграли США.

«Я уверен, что Мило Джуканович не принял этот закон самостоятельно. Сэм Браунбек, специальный советник по делам религий, остался на Балканах, и после этого все началось. Посмотрите, что происходит с Украинской Церковью. Константинопольский Патриарх Варфоломей – полностью проамериканский человек. Его следующим шагом станет признание «Македонской Православной Церкви», что станет ударом по СПЦ. Все это делается систематично и по плану», – сказал Бондаренко.

Эксперт затронул и тему связей между Россией и Черногорией. По его оценкам, около 200 000 россиян, так или иначе, связаны с этой балканской страной.

«У некоторых есть дома, некоторые хотели бы купить их, другие приезжают в отпуск, но у этих людей есть только личные интересы. К сожалению, в Москве нет серьезной политики в отношении Мило Джукановича, хотя Россию обвиняют в участии в перевороте в Черногории без каких-либо серьезных доказательств. Все было бы иначе, если бы они перекрыли воздушное сообщение между Россией и Черногорией на один сезон. Тогда многие вещи могли бы измениться», – указал Бондаренко.