Черногория в кризисе. Православная церковь вновь под угрозой?

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В Черногории опять разразился политический кризис – страна лишилась правительства. В этот раз парламент страны после однодневных дебатов проголосовал за отставку премьер-министра Дритана Абазовича. Правительство под его руководством просуществовало всего 100 дней.

За проголосовало 50 депутатов, один был против.

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Дритан Абазович.

На голосовании не присутствовали депутаты от Демократического фронта, Социалистической народной партии и коалиции «Черное на белом».

При этом с инициативой о смене правительства выступили 36 депутатов Демократической партии социалистов, которую возглавляет нынешний президент страны Мило Джуканович, а также Социал-демократической партии, Либеральной партии, Социал-демократов и Демократического союза албанцев.

Это произошло всего через несколько часов после того, как Абазович подписал Основное соглашение с патриархом Сербской православной церкви Порфирием.

Документ, регулирующий права СПЦ в Черногории, был причиной отставки предыдущего правительства Здравко Кривокапича.

«Я думаю, что многое стало яснее, я поздравляю новую коалицию Алексы Бечича и Мило Джукановича», — сказал Дритан Абазович в своем первом заявлении после объявления вотума недоверия его правительству в парламенте.

Он добавил, что надеется быстро договориться о новом правительстве.

«Мы готовы к передаче власти. Это самое инклюзивное правительство, которое когда-либо существовало, оно ни к кому не относилось реваншистски. Я бы хотел, чтобы каждый следующий был таким. Я горжусь всем, что мы сделали за 100 дней. Нас запомнят как правительство, которое просуществовало меньше всего. Мы сделаем все, чтобы правительство, которое будет сформировано после выборов, привело Черногорию в ЕС», — подчеркнул уходящий премьер на пресс-конференции в парламенте Черногории.

«Если будет кризис, и те пенсионеры, которые должны получать повышенную пенсию 1 сентября и 1 января, всегда должны сначала смотреть на Бечича и Джукановича, если что-то не работает», — сказал Абазович.

Напомним, ранее из-за дискриминационных действий властей страны против СПЦ в Черногории несколько месяцев продолжались масштабные народные протесты. Их требованием было подписание документа, в котором утверждались права СПЦ на свои святыни и монастыри, которые президент Джуканович пытался «отжать» и передать квазицерковной организации – непризнанной Черногорской православной церкви.

В итоге Основополагающее соглашение между Черногорией и СПЦ было подписано 3 августа в Подгорице. Свою подпись под ним от имени правительства поставил Абазович.