Черногория вышла на баррикады: Власти проводят аресты защитников Церкви

27.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Черногории по всей стране происходят аресты массовых акций протеста, которые проходят сегодня против инициативы прозападного правительства по принятию закона, который позволит проводить конфискацию храмов и монастырей канонической Сербской Православной Церкви в пользу создаваемой по украинскому сценарию «автокефальной» черногорской псевдо-церковной структуре.

На улицы городов вышли тысячи человек, на 20.00 по местному времени задержано полицией 19 человек. Среди них и брат главы одной из оппозиционных партий Милана Кнежевича.

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В ряде городов дошло до столкновений с силовыми структурами, есть раненые. На баррикадах – священники вместе с прихожанами и представителями оппозиционного «Демократического фронта», однако на улицы власть выводит и своих сторонников – они в масках и капюшонах, и всячески провоцируют народ.

В столице страны, Подгорице, с утра были стянуты силы полиции. На такие шаги власти пошли в преддверии сессии парламента Черногории, где запланировано обсуждение и принятие закона. Само здание Ассамблеи было оцеплено.

Решение депутатами пока не принято. Но принципиальные дебаты завершены. Депутаты представили более 270 поправок к предлагаемому законопроекту, и ранее было объявлено, что голосование состоится вечером.

Протестующие, в числе которых множество верующих, заняли мост через реку Тару, полицейские отряды предприняли попытку разблокировать его, но без особого успеха. При этом трое человек с баррикад получили легкие ранения. Блокирование трасс и тоннелей происходило и в других местах.

По состоянию на 22.00 большая часть поправок отклонена Коллегией председателя Ассамблеи, в том числе и те, которые были инициированы Черногорско-Приморской митрополией СПЦ.

Заседание парламента сразу пошло бурно, начавшись с выражением недовольства министром юстиции Зораном Пажиным, который возмутился действиями протестующих, обвинив их в «сербском национализме».

Чиновник сказал, что считает «неприемлемыми оскорбления и отрицание идентичности черногорского государства, когда прославляется исчезновение государства во имя великосербского национализма».

Депутаты от оппозиции восприняли упоминание о великосербском национализме как серьезное оскорбление и ненавистнические высказывания.

Депутат Демократического фронта Милан Кнежевич заявил, что министр юстиции Зоран Пажин «оскорбляет сербов». «Никто не обидит сербов», – сказал Кнежевич.

Депутат от «Демоса» Миодраг Лекич сказал, что за время его пути из его квартиры в парламент он подвергся неоднократному унижению, его проверяла полиция. «Дебаты проходят в атмосфере переворота», – сказал Лекич.

Депутат Славен Радунович высказал мнение, что силовики препятствовали прибытию на сессию оппозиционных парламентариев.

Спикер парламента Иван Брайович отверг обвинения, утверждая, что полиция исходила лишь из мер безопасности.

Митрополит СПЦ Черногорско-Приморский Амфилохий встретился с премьер-министром страны Душко Марковичем. После переговоров глава Кабмина прибыл в парламент, где принялся убеждать, в том, что закон, возмутивший верующих, безопасен.

«Каждый священник будет служить на своем приходе. Сегодня это политический театр, в котором хотят разыграть, чтобы Черногория превратилась в нестабильное и, возможно, кровавое место. Ваши призывы ведут к отказу от традиций ваших отцов и к кровопролитию», – сказал Маркович оппозиции.

(Впрочем, учитывая уже упомянутый выше опыт Украины, следует помнить, что захваты храмов канонической Церкви раскольниками массово происходили на фоне миролюбивых заявлений чиновников и их кураторов из посольства США).

Лидер оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич подчеркнул, что Патриарх Сербский Ириней благословил противников нового закона на борьбу.

«Патриарх Ириней сказал нам, что у нас есть благословение бороться за СПЦ как в парламенте, так и вне его», – сказал Мандич.

«Сегодня мы не встретили ни одного полицейского, одетого в обычную форму, они все одеты в броню. Мы окружены тысячами полицейских, но мы готовы выполнить долг, которому следовали исторически», – добавил он.

События в Черногории вызвали реакцию в соседней Сербии. Президент страны Александр Вучич неоднократно выступал с заявлениями против нового дискриминационного закона и обращался к черногорским властям с призывом не трогать СПЦ.

«Мы выражаем озабоченность по поводу сербского народа в Черногории и Сербской Церкви», – сказал Вучич накануне.

«Мы не вмешиваемся как светское государство, мы уважаем и знаем, что такое каноническая церковь, и что есть другие подобные негосударственные организации», – дипломатично выразил сербский президент отношение к опекаемым черногорскими властями «автокефальным» раскольникам.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Власти Черногории, как и на Украине, пытаются создать подконтрольную автокефальную псевдо-церковную структуру, видя в канонической Сербской Церкви угрозу «самостийности».