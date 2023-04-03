Черногорию ждёт «третий тур» президентских выборов

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Главным результатом второго тура выборов президента Черногории, состоявшегося 2 апреля, стало завершение эпохи Мило Джукановича, который правил этой балканской страной с конца 1980-х: сначала как глава Союза коммунистов Черногории, потом – как премьер-министр и президент (эти посты он занимал неоднократно).

Однако новый президент страны, ставленник Запада Яков Милатович, сможет получить реальную власть только в случае убедительной победы своей политической силы, Движения «Европа сейчас», на досрочных парламентских выборах. Они состоятся 11 июня, и станут своеобразным «третьим туром» президентских выборов.

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Согласно предварительным результатам второго тура выборов президента Черногории, утверждённым вечером 3 апреля Государственной избирательной комиссией страны, Яков Милатович получил 221,592 голоса (58,88%), а Мило Джуканович – 154,769 голосов (41,12%). В выборах приняли участие 380,281 граждан Черногории из 542,154, имеющих избирательное право, то есть явка составила 70,14%

Символом краха Джукановича стал инцидент в монастыре Станевичи возле курортного города Будва, где монах Павле Кондич устроил поминальный звон по уходящему президенту. В Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви осудили «злоупотребление» своего клирика и пообещали, что он понесёт «предусмотренную канонами ответственность». Однако Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий одним из первых поздравил победителя выборов Якова Милатовича, высказав надежду, что тот будет «мудрым и достойным президентом всех граждан».

В целом же с самого утра 3 апреля Милатовича поздравили как европейские чиновники разного ранга, так и лидеры соседних государств. Первым это сделал ещё ночью президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

А президент Сербии Александр Вучич, которого Мило Джуканович на протяжении всей кампании обвинял во вмешательстве в черногорские выборы, в своём поздравлении Якову Милатовичу заверил, что Белград всегда будет «надёжным партнёром в развитии политического диалога и укреплении экономического сотрудничества между двумя странами, и твёрдой опорой мирных и стабильных Балкан».

Стоит отметить, что западные СМИ акцентировали внимание на поддержке, которую Милатович получил со стороны про-сербских политических сил Черногории, в первую очередь, от лидера «Демократического фронта» (ДФ) Андрии Мандича, занявшего в первом туре выборов третье место. При этом американское агентство Associated Press (АР) напомнило, что «Демократическая партия социалистов» (ДПС) Мило Джукановича потеряла власть после парламентских выборов в августе 2020 года, и победа оппозиции на них состоялась благодаря массовым акциям Сербской православной церкви.

Правда, АР не упомянуло, что эти акции стали ответом на попытку Джукановича передать святыни СПЦ на территории Черногории искусственно созданной «Черногорской православной церкви». Эта структура до сих пор имеет статус неправительственной организации, и не признана ни одной православной церковью в мире.

На самом деле попытки привязать Якова Милатовича к «сербскому миру» являются явной натяжкой. Это классический западный «киндерсюрприз» типа Михеила Саакашвили в Грузии и Майи Санду в Молдавии. Получив диплом экономиста в Черногории, Милатович был стипендиатом правительства США, за чьи деньги учился в Университете Иллинойса, стажировался в Венском университете как стипендиат правительства Австрии, позже получил стипендию Европейской комиссии.

Затем Яков Милатович стажировался в немецком Фонде Конрада Аденауэра, учился в Лондонской школе экономики, в Пекинском университете, в «Академии лидерства» Стэнфордского университета (США).

В Оксфордском университете он завершил обучение в магистратуре в области экономики как стипендиат правительства Великобритании. С тех пор он работал в ряде европейских банков, в том числе и в Европейском банке реконструкции и развития, где отвечал за Балканы. А осенью 2020 года он стал министром экономики Черногории в «экспертном» правительстве, фактически сформированном западными посольствами.

После отставки этого правительства весной 2022 года Яков Милатович стал одним из учредителей Движения «Европа сегодня». Эта партия выступает за скорейшее вступление Черногории в ЕС и углубление её сотрудничества с НАТО, куда эта страна вошла без референдума в 2016 году, – несмотря на то, что большинство черногорцев были против этого.

«Хотя функции президента в Черногории в основном носят церемониальный характер, победа Милатовича на президентских выборах увеличивает шансы его партии на парламентских выборах в июне», – справедливо написало британское агентство Reuters.

Более того, «Европа сегодня» при поддержке партий «Демократы» экс-спикера парламента Алексы Бечича и УРА нынешнего премьера в техническом статусе Дритана Абазовича вполне может сформировать будущее правительство Черногории. Тем более, что политические силы национальных меньшинств – мусульман-бошняков, албанцев и хорватов, имеющие специальные квоты в парламенте страны, – также, скорее всего, поддержат «проевропейское» правительство.

В этом случае в Черногории будет сразу две достаточно мощных оппозиции. Первая – ДПС Джукановича и её сателлиты, которые продолжат жёстко критиковать Милатовича и де-факто созданное им правительство за недостаточную «европейскую и евроатлантическую интеграцию», понимая под этим истеричную антироссийскую и антисербскую политику.

Вторая – ДФ и более мелкие про-сербские партии, последовательно требующие нормализации отношений не только с Белградом, но и с Москвой.

Однако ключевое обещание Якова Милатовича – вступление Черногории в Европейский Союз до конца его президентского срока, то есть на протяжении пяти лет, – исключает, как минимум, улучшение отношений с Россией.

Правда, и ухудшать их уже вроде некуда – Черногория последовательно «согласовывала свою внешнюю политику с ЕС», то есть уже присоединилась ко всем антироссийским санкциям. Кроме того, Черногория ещё минувшей осенью выслала большинство российских дипломатов, чем усложнила жизнь более чем 50 тысячам граждан РФ, живущих в этой стране.

Однако, как говорится, нет предела совершенству. Ныне Брюссель требует от всех стран-кандидатов введения визового режима с Россией, и новое правительство Черногории вполне может на этой пойти – хотя это будет мощнейшим ударом по туристической отрасли страны. Ведь, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов из РФ на протяжении нескольких последних лет, сотни тысяч россиян каждое лето приезжают на черногорское побережье Адриатического моря, в том числе в принадлежащие им дома и квартиры.

Кроме того, обсуждается и введение ограничений на право граждан РФ получить (продлить) вид на жительство в Черногории на основе владения недвижимостью в этой стране. При этом потенциальными жертвами подобного решения станут в массе своей «либералы», которые и составляют большинство российской общины в Черногории.