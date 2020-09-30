30.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Сербия, Чернигов
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Черногорская полиция пытались помешать сербскому документалисту с мировым именем разоблачить Джукановича


Съемочная группа канадского режиссера сербского происхождения Бориса Малагурски была арестована в Подгорице и доставлена в Центр Безопасности .

Документалист работает над новой документальной картиной «Черногория: разделенная страна», разоблачающей сербофобский режим Мило Джукановича.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», арест съемочной группы документалиста с мировым именем произошел в первый день съемок фильма «Черногория: разделенная страна». Команду Бориса Малагурски допрашивали на протяжении четырех часов, а после отпустили. В социальных сетях появилась информация, что сам документалист подвергся пыткам и избиению в Центре безопасности Подгорицы, которую он сам впоследствии опроверг в своем твиттере.

Трейлер фильма Бориса Малагурски «Черногория. Разделенная земл

«Какая прекрасная фактура для вашего фильма», – прокомментировал инцидент один из пользователей.

«Цель фильма – привлечь внимание рядового зрителя комбинацией чередующихся, но основанных на фактах событий и процессов в Черногории и побудить его более глубоко заинтересоваться ситуацией в этой стране, которая небольшая в километрах, но большая в истории», – говорится в аннотации к фильму на сайте компании «Малагурски синема».

Борис Малагурски получил известность, благодаря фильмам, повествующим о бедственном положении сербских общин в Косово, а также циклу «Тяжесть цепей», повествующем о том, как Запад ради своих экономических интересов спровоцировал гражданскую бойню, а затем организовал распад Югославии.


Твит Малагурски по выходу из Центра Безопасности.я».

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