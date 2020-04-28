Черногорская прокуратура нашла новый повод для преследования митрополита Сербской Православной церкви

28.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Прокуратура города Цетине, где расположена резиденция митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, начала расследование, чтобы установить совершил ли владыка уголовное преступление, проведя панихиду по усопшему историку Владимиру Йовичевичу.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поминальная служба по усопшему историку Владимиру Йовичевичу прошла в местечке Риека Црноевича, и привлечь за участие в ней прокуратура намерена не только митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия (Божовича), но и присутствовавших на ней – одного из лидеров оппозиционного Демократического фронта Андрию Мандича и посла Сербии в Черногории Владимира Божовича.

Пока, для установления степени «виновности» этих лиц, им были направлены приглашения на «информационные беседы», а, по сути, на допросы.

«По имеющейся информации, произошло нарушение приказов Министерства здравоохранения о принятии временных мер по предотвращению ввоза в страну, подавлению и предотвращению распространения нового коронавируса», – прокомментировал ситуацию официальный представитель цетиньской прокуратуры Душко Миланович.

При этом Миланович отказался отвечать на вопрос подгорицких «Вестей», будут ли арестованы митрополит, оппозиционер и посол, если они не явятся в прокуратуру на беседу. На сегодняшний день стало известно, что владыка отказался являться на допрос, пока не завершит и не освободится от своих церковных дел.

Кладбище у церкви св Анастасия, где прошла поминальная служба

«На похоронах Влада Йовичевича никого не было, кроме трех его сыновей, жены, монахов, посла Сербии в Черногории Владимира Божовича, Андрея Мандича и меня. И все (находились – ред.) на предписанном (мерами – ред.) расстоянии, – прокомментировал ситуацию митрополит СПЦ. – Если они намерены арестовать меня, то пусть арестовывают. Мой предшественник Иоаникий был убит, а митрополит Арсений отправлен в тюрьму на шесть лет. Если бы я жил в их времена, то наверняка был бы уже расстрелян или пожизненно осужден по доносу».

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий

В этих словах владыка Амфилохий сделал намек в сторону нынешнего режима Черногории, начавшего борьбу с Сербской православной церковью, с целью отобрать у нее земли, монастыри и храмы и передать раскольничьей Черногорской православной церкви, автокефалию которой по примеру Украины черногорские власти пока безуспешно пытаются выторговать у Константинопольского патриархата.

Доктор исторических наук Владимир Йовичевич

Скончавшийся доктор исторических наук Владимир Йовичевич имел мировую известность, был заместителем председателя епархиального совета Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.