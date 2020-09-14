Черногорская «тройка» берет курс на Запад

14.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Сторонники черногорской оппозиции недовольные заявлением ее лидеров, объявивших, что не собираются менять внешнеполитический курс страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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В статье отмечается, что в ходе предвыборной кампании многие оппозиционеры обещали «в корне изменить политику режима» – выступали против признания Косово и членства в НАТО, скептически относились к ЕС, не признавали итогов референдума о независимости 2006 года, обещали поменять флаг и гимн страны.

Впрочем, после победы на выборах риторика оппозиции в корне изменилась: было обещано, что государственные символы меняться не будут, страна продолжит укреплять отношения с НАТО и двигаться в ЕС.

При этом в рядах оппозиции это заявление не нашло единодушной поддержке.

«Сразу несколько лидеров «Демфронта», не скрывающего своей просербской ориентации, объявили, что в подготовке заявления «тройки» не участвовали, да и вообще узнали о нем из СМИ. А их сторонники в соцсетях и региональных изданиях заговорили о «предвыборном обмане» и «предательстве сербских интересов»», – говорится в публикации.

Также обращается внимание на любопытный момент: подписанное лидерами «тройки» заявление составлено не только на черногорском, но также на английском и немецком языках.

«При этом руководители «Демфронта», наиболее радикальной части оппозиции, узнали о существовании документа, по их собственному признанию, только после его обнародования. Все это вызвало у многих местных журналистов и экспертов вопрос, кто является реальным автором заявления «тройки», который и будет определять ее курс, — лидеры оппозиции или ведущие западные посольства.

И какова доля правды в распространенной сейчас в Черногории шутке, что заявление сначала переведено с английского и немецкого, после чего его и подписали лидеры «тройки», – пишет издание.