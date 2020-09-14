Черногорская «тройка» берет курс на Запад
Сторонники черногорской оппозиции недовольные заявлением ее лидеров, объявивших, что не собираются менять внешнеполитический курс страны.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».
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В статье отмечается, что в ходе предвыборной кампании многие оппозиционеры обещали «в корне изменить политику режима» – выступали против признания Косово и членства в НАТО, скептически относились к ЕС, не признавали итогов референдума о независимости 2006 года, обещали поменять флаг и гимн страны.
Впрочем, после победы на выборах риторика оппозиции в корне изменилась: было обещано, что государственные символы меняться не будут, страна продолжит укреплять отношения с НАТО и двигаться в ЕС.
При этом в рядах оппозиции это заявление не нашло единодушной поддержке.
«Сразу несколько лидеров «Демфронта», не скрывающего своей просербской ориентации, объявили, что в подготовке заявления «тройки» не участвовали, да и вообще узнали о нем из СМИ. А их сторонники в соцсетях и региональных изданиях заговорили о «предвыборном обмане» и «предательстве сербских интересов»», – говорится в публикации.
Также обращается внимание на любопытный момент: подписанное лидерами «тройки» заявление составлено не только на черногорском, но также на английском и немецком языках.
«При этом руководители «Демфронта», наиболее радикальной части оппозиции, узнали о существовании документа, по их собственному признанию, только после его обнародования. Все это вызвало у многих местных журналистов и экспертов вопрос, кто является реальным автором заявления «тройки», который и будет определять ее курс, — лидеры оппозиции или ведущие западные посольства.
И какова доля правды в распространенной сейчас в Черногории шутке, что заявление сначала переведено с английского и немецкого, после чего его и подписали лидеры «тройки», – пишет издание.
Спасибо!
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