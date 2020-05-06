Черногорские наци повалили ретранслятор с сербским флагом

06.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне ночью на холме Боровац над черногорским городом Плевля неизвестные подпили металлические опоры телеретранслятора, щит которого был выкрашен в цвет сербского триколора.

Об этом сообщил черногорский оппозиционер Марко Милачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока продолжается коронавирусная истерия, снова повалена телевышка в Плевле, единственный объект города, несший символ триколора, – написал лидер партии «Правильная Черногория» Марко Милачич на своей странице в фейсбуке. – Мило (президент Черногории Мило Джуканович – ред.), паникуешь из-за новых литий (протестных богослужений, которые до введения карантина регулярно проводила СПЦ, выступая против нового дискриминационного закона по которому государство может отобрать у канонической церкви храмы и монастыри – ред.)? Не переживай, скоро увидимся на улицах!».

Запись Марко Милачича в фейсбук.

Телевышка со щитом, выкрашенном местными сербскими активистами в цвета сербского триколора, была доминантой в городе Плевля, что сильно раздражало местных националистов – апологетов черногорской независимости и ложной идеологии, согласно которой черногорцы не имеют никакого отношения к сербам.

В 2016 году компания Crnogorski Telekom передала ее фирме «Ликард», после чего та работала как пассивный ретранслятор. В начале года местные сербские активисты разукрасили алюминиевый щит вышки в цвета сербского триколора, а в середине февраля под покровом ночи неизвестные срезали металлические опоры, однако сербская общественность восстановила вышку (см. заглавное фото).

Администрация Плевли заявила, что не давала поручения демонтировать конструкцию. И вот анонимные сербофобы снова совершили акт вандализма, демонстрируя свою ненависть ко всему сербскому.