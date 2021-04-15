Черногорские националисты напали на семинарию СПЦ в Цетине

15.04.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Радикальные черногорские националисты-комиты атаковали здание Духовной семинарии Святого Петра Цетиньского, повредив двери и окна, выкрикивая оскорбления в адрес сербов и православия.

Инцидент произошел после того, как президент Черногории Мило Джуканович в эфире госканала рассуждал о об «угрозе сербского мира», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нападение на семинарию было сегодня около двух часов ночи перед зданием интерната Цетинской семинарии в пригородном поселке Донье Поле.

Националисты явились туда, выкрикивая оскорбления и угрозы в адрес сербов и СПЦ, и начали крушить то, что попалось им под руку. Они повредили двери и окна здания, а затем перетащили мусорные контейнеры, которые находились через улицу, и подожгли. После нападавшие расселись по машинам и укатили в сторону центра города, крича, что вернутся.

Все подробности этого инцидента были сообщены в полицию Цетине около 10:20 утра.

«Наше желание и призыв (особенно к жителям Цетине) состоит в том, чтобы напряженность, вызванная политическими манипуляциями и манипуляциями СМИ, а также постоянными необоснованными провокациями и критикой Сербской православной церкви из уст самых высоких государственных лиц в контексте общественно-политических событий в Черногории, не имела негативного влияния на нашу молодежь и не портила благословенный Богом общественный порядок и покой ​​нашей столицы, – обратился к главе МВД Черногории Сергею Секуловичу ректор семинарии, отец Гойко Перович. – Руководство семинарии не помнит, чтобы аналогичное нападение происходило за последние десять лет, и наши учащиеся не давали никаких поводов для этого».

Что характерно, атака на семинарию произошла после выступления президента Черногории, националиста Мило Джукановича в эфире государственного телеканала RTCG в передаче Teleskopija.

«Новое правительство было сформировано под эгидой одной религиозной общины – Сербской православной церкви… Сезон поедания (страны) начался 30 августа (в день выборов в парламент, на которых Демократическая партия социалистов – ДПС, Джукановича потерпела поражение – ред.), и теперь съедается все, что связано с ДПС», – заявил Джуканович.

Правивший Черногорией с 1991 года диктатор, в угоду Запада и НАТО оторвавший ее от Сербии, предупредил зрителей о том, что «великосербский национализм пытается злонамеренно повлиять на Черногорию под новым девизом «сербского мира», не отказываясь от проекта Великой Сербии, название которого было лишь изменено. Он обратил внимание на то, что «кто-то из дома пытается поджечь сам дом».