Черногорские националисты попытались сорвать крестный ход СПЦ в Будве

27.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Опасаясь бросать против верующих полицию, чтобы не вызвать негативного резонанса перед парламентскими выборами, режим Мило Джукановича подключил к борьбе против них местных националистов.

Минувшим вечером автоколонна с черногорскими флагами перекрыла трассу, по которой должен был пройти протестный крестный ход.

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Накануне вечером литии против дискриминирующего Сербскую православную церковь «Закона о свободе вероисповедания» пошли в многих городах Черногории – Никшиче, Плевле, Беране, Бьело Полье, Мойковаце и Ульцине. И только в Будве мирному молитвенному шествию верующих попыталась помешать перекрывшая трассу автоколонна черногорских националистов.

«Братья и сестры из всех городов, вы, чьи сердца живут в Черногории, мы приглашаем вас в как можно большем количестве нести флаги и знамена нашей Черногории, – такой призыв появился до акции в городских социальных сетях. – Пусть красный цвет (черногорского флага – ред.) и песня верных соколов витают над Будвой!».

Бульвар, по которому должны были идти верующие, перекрыли националисты, неся множество государственных флагов Черногории, горящие факела, сигналя и включая на полную мощь песни. Не обошлось и без откровенной провокации, когда колонна начала скандировать усташескую кричалку «Сербов на вербы!», а также скабрезное ругательство в адрес сербских матерей.

В свою очередь участники литии поступили в высшей степени разумно и пошли другим путем, чтобы не пересекаться с провокаторами.