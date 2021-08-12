Черногорские националисты пытаются сорвать интронизацию митрополита СПЦ

12.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Черногорские националистические организации выступают с публичными заявлениями и обращениями к Сербскому патриархату, требуя отменить интронизацию митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия в древней государственной и духовной столице Черногории – Цетине.

Правые радикалы и сторонники раскольничьей Черногорской православной церкви утверждают, что предотвратят «оккупационный акт».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», возведение нового митрополита Черногорского и Приморского СПЦ на его кафедру планируется провести 4 сентября в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, где располагается резиденция митрополии. Однако это намерение вызывает бурное негодование у местных националистов и раскольников.

«По случаю скандальных угроз премьер-министра Кривокапича о том, что патриарх Сербской церкви Порфирий в Цетинском монастыре – вековой резиденции черногорских епископов, будет возводить наместника чужой церкви Иоанникия в качестве представителя идеологии оккупантов, мы сообщаем, что цетинцы и другие черногорцы, которые заботятся о достоинстве своей родины и своем свободном прошлом, решительно предотвратят этот коварный и оккупационный акт, – говорится в заявлении «Группы Цетинцев». – Мы не позволим сербскому патриарху осквернить престол святого Петра Цетинского и столицу святого Ивана Црноевича, интронизацией черногорского отступника Иоанникя Мичовича. Вы можете делать в своих церквях все, что хотите. Но в нашем духовном центре, за свободу которого заплатили кровь наши предки, вы не сможете возвести на престол человека, который не признает черногорскую церковь, черногорское государство, черногорские традиции, черногорский язык, черногорскую культуру. Он не сможет, потому что он НЕ достоин!».

«Наша организация направила сербскому патриарху Порфирио письмо с требованием отказаться от намерения возвести на престол Иоанникия Мичовича в Цетине, – говорится в обращении националистической «Черногорской культурной сети ЧКМ» (Crnogorska kulturna mreža СKM). – Никто не оспаривает, что интронизация сербского епископа должна пройти, но это должно происходить в сакральном помещении, принадлежащем Сербской Православной Церкви, например, в Беране, Плевле или Плужине, где большинство жителей составляют сербы.

Мы надеемся, что Порфирий поймет возмущение, выраженное гражданами Цетине по поводу этого решения, и что он изменит его и, таким образом, предотвратит неизбежные конфликты, в которых сторонники Сербской Православной Церкви потерпят поражение. Сербская Православная Церковь обязана уважать волю жителей Цетине, которые не хотят, чтобы интронизация Иоанникия Мичовича происходила в их доме. Сам Мичович своей политической деятельностью и античерногорскими заявлениями способствовал тому, чтобы жители Цетине запретили его интронизацию в Цетинском монастыре».

При этом новое руководство страны лице премьер-министра Здравко Кривокапича и спикера Скупщины Алексы Бечича уже заявило, что приветствует грядущее событие и готово всяческие ему содействовать.

«Я призываю всех граждан Черногории с любовью и уважением приветствовать митрополита Черногорского и Приморского и его интронизацию в самой красивой столице мира и в доме всех митрополитов, – написал Бечич в своем твиттере. – Без провокаций и напряженности мы должны быть мудрыми и разумными, чтобы нести любовь, мир и единство. Давайте защитим государственное достоинство, нашу столицу и религиозные свободы. Это общий дом для нас, наших предков и наших потомков».

В свою очередь лидер противостоявшей националистам партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович заявил, что за угрозами срыва интронизации стоит националистическая «Демократическая партия социалистов», потерявшая многолетнюю монополию на власть в результате прошлых выборов, и ее лидер, президент страны Мило Джуканович.

«За всеми этими неуправляемыми угрозами, упакованными в просьбы о том, чтобы 4 сентября не было интронизации Иоанникия в Цетине стоит одна единственная разрушительная и ненавистная структура в Черногории – ясно, что речь идет о ДПС,и о Джукановиче лично, о зловещем желании кровопролития и хаоса. К счастью, это невеликая сила, но, к сожалению, она довольно хитра», – отметил политик.