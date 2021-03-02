Черногорские националисты устроили истерику из-за сербского триколора

02.03.2021, Белград, Алексей Топоров

«Комиты»-националисты сорвали сербский триколор с венка, который возложили члены правительства к могиле последнего короля Черногории Николы Первого.

Во время самой церемонии, которую возглавил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, они всячески оскорбляли делегацию правительства страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, министр обороны Оливера Иньяц, министр просвещения, науки, культуры и спорта Весна Братич и министр по правам человека и меньшинств Владимир Лепосавич возложили венок к могиле короля Николы Первого Петровича, столетие со дня смерти которого исполнилось сегодня. Церемония проходила на Чипре в окрестностях древней черногорской столицы Цетине – там упокоен прах этого монарха, бывшего последним черногорским королем.

При этом к месту проведения церемонии явились многочисленные черногорские националисты – «комиты», которые выкрикивали в адрес членов правительства «Предатели!», «Четники!». Однако правоохранители, получившие информацию о возможной провокации и усиленно охранявшие церемонию, не допустили радикалов к захоронению. Те, впрочем, дождавшись, когда официальная делегация покинет Чипр, подошли к королевской могиле и сорвали сербский триколор.

Что характерно, при вскрытии склепа короля Николу и его супруги Милены югославскими учеными в 1989 году было обнаружено, что усопшие были завернуты в сербские триколоры.

Король Никола Первый Негош – довольно неоднозначная личность в истории Черногории. Изначально выступал за объединение сербских земель и союзничество с Россией, во время русско-японской войны объявил войну Японии, получил от Николая Второго чин генерал-фельдмарашала российской императорской армии.

Однако на фронтах Первой мировой черногорская армия была разгромлена немецко-австрийскими войсками, а сам король вместе с семьей уехал за границу, что его подданные восприняли как трусость. В ноябре 1918 года Великая народная скупщина сербов Черногории большинством голосов проголосовала за вхождение в состав сербского королевства Карагеоргиевичей, а черногорская монархия тем самым упразднялась.

Однако Никола Первый не признал этого шага, до конца жизни претендуя на престол, что позволило его сторонникам из числа черногорских националистов поднять в 1919 году Рождественское восстание и создать сепаратистское движение комитов, которые впоследствии стали опорой итальянских оккупантов в годы Второй мировой войны.

Сам Никола Первый от движения «комитов» дистанцировался, скончался за границей, где был похоронен в русском храме Христа Спасителя в итальянском Сан-Ремо. В 1989 году его прах и прах его жены был перенесен в Черногорию.

После отделения Черногории от Сербии в 2006 году режим прозападного националиста Мило Джукановича превратил последнего черногорского короля в культовую фигуру, «короля-изгнанника», пострадавшего от «сербской оккупации».