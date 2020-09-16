Черногорские националисты выступили против возрождения православной святыни

16.09.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Так называемые «патриоты Черногории» провели акцию против намерения митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия восстановить снесенную коммунистами часовню митрополита Петра II Негоша в Ловчене.

Тем самым националисты продемонстрировали не только антисербский, но и антиправославный харктер своего движения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотим восстановить церковь в Ловчене, – заявил владыка Амфилохий. – Мы вернемся к этому, надеюсь, в следующем году…».

Однако намерения митрополита Сербской православной церкви вызвали резко негативную реакцию у так называемых «черногорских патриотов», к числу которых относятся националисты, поддерживающие режим черногорского диктатора Мило Джукановича, его Демократическую партию социалистов (ДПС) и раскольничью Черногорскую православную церковь.

Накануне в Цетине – резиденции черногорского митрополита, те зажгли фальш-фаеры и установили растяжку «Пока земля вокруг солнца движется, Цетине не позволит такого!». Судя по сообщениям в соцсетях, националисты планировали по этому поводу устроить в городе сход, но отказались от этой затеи из-за эпидемиологической ситуации.

Что интересно, Петр II Петрович-Негош – один из представителей знаменитой династии теократической правителей Черногории, совмещавшей духовный и государственный титулы. Был также известен как поэт и большой союзник России, всячески укрепляя связи черногорского и российского государств. Никогда не отделял себя и свой народ от сербской нации, напротив всячески подчеркивал принадлежность черногорцев к сербам, в частности в своих поэмах.

Часовня Негоша

В завещании Петр II Негош просил похоронить его на горе Ловчен в установленной им часовне. После его смерти в 1851 году посмертную волю покойного выполнить побоялись из-за опасения нападения со стороны турок, а в 1855, когда опасность миновала, выполнили ее.

В 1942 году часовню повредили итальянские оккупанты. В 1951 году коммунистические власти Югославии приняли решение снести часовню, выстроив на ее месте мавзолей, выполненный хорватским архитектором Иваном Мештровичем в стиле, сочетающем мотивы античного язычества и монументального соцреализма.

Мавзолей Негоша