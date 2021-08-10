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10.08.2021, Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал, Черногория
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Черногорские нацисты напали на сербов, читавших стихи – сильно ранен девятилетний мальчик

Комиты-сторонники националистической партии «Демократическая партия социалистов» (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича, напали на местных...

Комиты-сторонники националистической партии «Демократическая партия социалистов» (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича, напали на местных сербов в Андриевице.

Поводом для агрессии стало то, что пострадавшие читали вслух сербского поэта Матию Бечковича и легендарного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича Негоша.

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Инцидент произошел в кафе у села Трешневик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радомир Марьянович в обнимку со своим фюрером – Мило Джукановичем

«Один из моих соседей читал Негоша, а я – Матию, – рассказала Данило Ианович, отец пострадавшего от рук нацистов девятилетнего мальчика.- Людей, которые там оказались случайно, это рассердило, и они направились к нам. Я поклялся им, что мы не хотим никого обидеть, просто остановились в кафе после приятного мероприятия, которое проходило в Комови.

Этот Радомир Марьянович (активист ДПС – ред.), которого я впервые увидел и который потом был арестован, докопался до моего зятя. Мой ребенок пострадал во всем этом. Меня тоже били, дети и жена плакали. Когда я увидел, что у моего сына повреждена голова, я сказал этому Марьяновичу: «За что ты убил моего ребенка?!». Но он в ответ набросился на меня и скинул в канаву серией ударов».



По последней информации мальчик находится сейчас в Клиническом центре Подгорицы в тяжелом состоянии.

Пострадавший мальчик

Ранее, как отмечают черногорские СМИ Марьянович отметился подобными противоправными действиями: избивал людей, забрасывал камнями автолитию в поддержку Сербской православной церкви.

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