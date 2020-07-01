Черногорские провластные СМИ дружно обвиняют Россию в гуманитарном вторжении

01.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Черногорские порталы «Dnevne Novine» и CDM как по команде начали публиковать статьи о злокачественном влиянии России на Черногорию», используя для этого несвежие прошлогодние «исследования» американских экспертов-русофобов Хизер Конли и Мэтью Мелино.

Об этом сообщил оппозиционный черногорский портал In4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Dnevne Novine» и CDM опубликовали статьи из сборника «Российское злокачественное влияние в Черногории» американских профессиональных русофобов Хизер А. Конли и Мэтью Мелино, позабыв указать, что эти тексты вышли в мае прошлого года на портале Independent Media Network Western Balkans (ANTIDOT). Таким образом, черногорские провластные медиа устами заокеанских экспертов поведали черногорским читателям о том, что «Россия осуществляет политическое влияние на Черногорию посредством эксплуатации православной веры, панславянской идентичности и экономики».

«Мобилизация православной церкви (в Черногории через Сербскую православную церковь) является одним из таких орудий в попытках Кремля возродить панславизм и объединить славянский мир под эгидой России, – говорится в американском «экспертном исследовании». – Кремль оказывает религиозное и культурное влияние через православную церковь. Подавляющее большинство черногорцев являются православными, и религиозные власти в стране (Черногорско-Приморская митрополия) по-прежнему экуменически привержена Сербской православной церкви».

Также, по мнению Конли и Мелино, «попытка переворота в октябре 2016 года была направлена ​​на разжигание политического хаоса и недопущение вступления Черногории в НАТО».

Напомним, что речь идет о фейковом «перевороте», инспирированным западными и черногорскими спецслужбами якобы с целью физического устранения местного диктатора Мило Джукановича некими «оппозиционными силами при поддержке из Сербии и России». Шитое белыми нитками дело «о государственном перевороте» позволило черногорскому режиму начать репрессии против пророссийской и просербской оппозиции.