Черногорские сербы в парламенте обрушились на прогнувшегося под Запад премьера

17.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В Скупщине Черногории прошли дебаты по поводу возможной отставки министра юстиции Владимира Лепосавича, отказавшегося признавать «геноцид в Сребренице».

Сербские партии Демократический Фронт, Социалистическая Народная Партия (СНП) и Демократы отказались голосовать за отставку министра.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня в черногорской Скупщине прошли эмоциональные дебаты по поводу отзыва министра юстиции Владимира Лепосавича, на чем настаивает премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

Глава фракции Демократического Фронта Славен Радунович сказал в ходе дебатов Кривокапичу, что тот не был бы премьером, если бы его соратники знали, как он будет себя вести после избрания на пост главы правительства. Также он назвал активность премьера поспешной, отметив, что дебаты в Скупщине занимают того больше, чем самого Лепосавича.

Депутат СНП Драган Иванович сказал, что ему неуютно в связи с обсуждением увольнения Лепосавича. Он спросил у членов нынешнего правительства, думают ли они, что граждане им все простят только ради того, чтобы националисты из Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джукановиче не вернулись во власть? Политик также отметил, что в новом парламентском большинстве нет сотрудничества.

«Мы решаем вопросы медленно, и теперь вопрос в том, кто с кем будет голосовать за решение по министру юстиции. СНП не приходит в голову голосовать вместе с ДПС за устранение», – сказал Иванович.

При этом прозападные либералы из блока «С черного на белое» (партия URA) сказали, что проголосуют за отзыв министра.

Напомним, что ранее премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич направил в Скупщину запрос об отставке министра юстиции и прав человека Владимира Лепосавича. Министр публично отказался признавать антисербский, придуманный Западом миф о «геноциде в Сребренице», сославшись на то, что тот был признан таковым Гаагским трибуналом, не признавшим массовые убийства сербов в Косово и Метохии. В ответ США и ЕС на официальном уровне начали требовать от руководства Черногории признать события в Сребренице «геноцидом»..