Черногорский диктатор грозит боснийским сербам войной и обвиняет Россию

23.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Если США и ЕС не приструнят боснийских сербов, требующих самостоятельности для своей Республики Сербской, то ситуация в БиГ обострится, потому те идут на поводу антинатовских планов России на Балканах.

Об этом в интервью сараевскому телеканалу Face TV заявил президент Черногории Мило Джуканович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не приеду в БиГ в марте (на День независимости – ред.), хотя два других члена Президиума пригласили меня! – заявил Джуканович. – Додик устроил национальное шоу, и я не хочу участвовать в нем. Это не поставит под угрозу отношения между Черногорией и БиГ».

Ранее сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что, «учитывая события в Черногории» (гонения на Сербскую Православную Церковь) с визитом черногорского диктатора в страну стоит подождать.

При этом Джуканович пообещал приехать в июле следующего года на 25-летие фейкового «геноцида в Сребренице», придуманного в свое время западными политтехнологами, чтобы появился повод вмешаться в боснийский конфликт и обвинить в войне в регионе боснийских сербов.

«У них нет смелости признать, что это был геноцид, – сказал Джуканович бошнякскому телевидению. – Они должны сказать, что это было преступной ошибкой, которая никогда больше не повторится и остановить великосербский проект…. Они показывают нефункциональность страны (БиГ – ред.) и говорят: посмотрите, она не идет, мы довели страну до нефункциональности и теперь пришло время провести референдум (о независимости РС – ред.). РС – это энтитет БиГ! Любое согласие на раскол БиГ возвращает нас к войне».

При этом черногорский президент призвал ЕС и США без промедлений оказать давление на Милорада Додика и президента Сербии Александра Вучича, потому что «иначе ситуация обострится». По его словам, лидеры РС и Сербии действуют так, потому что Россия усилилась и заинтересована в проведении антинатовской политики на Балканах.

«СПЦ нападает на Черногорию, мотивируя это защитой святынь, но мы приняли закон, который не ставит под угрозу ни одну церковь, – оправдывался и врал в телеэфире Джуканович. – Манипуляции продолжаются. События в Черногории – это не церковные проблемы, это чисто политические проблемы. Оппозиция открыто выступает против Черногории, на стороне сербских и российских центров влияния».

Мило Джуканович в разных ипостасях (президент, премьер-министр) правит Черногорией с 1991 года. Придя к власти как человек из окружения Слободана Милошевича, он переметнулся на Запад, превратившись в одного из основных сербофобов на постюгославском пространстве: его режим привел страну в НАТО, признал независимость Косово, придумал «черногорский язык» и «сербскую оккупацию» Черногории после Первой мировой войны, начал гонения на местных сербских оппозиционеров (фейковое дело о государственном перевороте) и Сербскую Православную Церковь.