Черногорский министр албанского происхождения вступился за головорезов «Армии освобождения Косово» (UCK)

01.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр по делам меньшинств Черногории и председатель Демократической унии албанцев Мехмед Зенка публично утверждает, что обвинения лидеров UCK в Специальном суде Косово было сфабриковано.

Об этом сообщает in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сфабрикованные обвинительные заключения, – сказал Зенка. – От всего сердца я желаю им (находящимся под судом лидерам боевиков – ред.) всего наилучшего и чтобы они как можно скорее покинули суд в Гааге, потому что я считаю крайне несправедливым тот факт, что они сидят в креслах обвиняемых. Я желаю и жду того, чтобы они как можно скорее вернулись и сделали светлым настроение албанского народа».

Аналогичным образом высказались и другие известные представители албанской общины Черногории.

«Они законно и храбро боролись за свободу Косово, теперь им нужно доказать свою невиновность перед всем миром аргументами и мудростью, то есть, бороться за свою свободу, – сказал лидер Демократической партии Фатмир Чека. – Они легитимные предводители защищавшегося народа в войне за свободу против солдат Белграда, совершивших в Косово ужасные преступления. И следы этого и по сей день обнаруживаются по всей Сербии, поэтому сербские власти не имеют права сказать ни слова осуждения».

«Это политический процесс. UCK была сформирована из рядов гражданского беззащитного населения Косово. Тогдашняя армия Сербии, военизированные формирования сербской полиции и организованные преступные сербские организации, действовавшие на территории Косово, устроили крупнейший террор беззащитного гражданского населения в 20 веке. Около миллиона албанцев были изгнаны из своих домов, несколько тысяч албанцев были убиты и исчезли, тысячи албанских женщин были изнасилованы », – заявлил глава Демократического альянса Черногории Саубих Мехмети.