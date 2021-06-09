09.06.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Балканы, Дзен, Медицина, Наука, Россия, Черногория
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Черногорский министр признал большую роль российской науки

Россия сыграла одну из ведущих ролей в борьбе с глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Об...

Россия сыграла одну из ведущих ролей в борьбе с глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

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Он уточнил, что работники туристического сектора были включены черногорским правительством в список приоритетных групп для антиковидной вакцинации.

«Цифры довольно высокие. Я также могу вам сказать, что в целом этот процесс стартовал в начале февраля, и это стало возможным благодаря вакцине «Спутник V». Позвольте мне также воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз признать большую роль российской науки в содействии в глобальной борьбе с пандемией, ведь Россия создала четыре разные вакцины», – сказал Милатович «Известиям».

Он уточнил, что помимо «Спутник V» в Черногории также использовали Sinopharm, AstraZeneca и Pfizer, а в итоге удалось вакцинировать 35% населения страны как минимум одной дозой и 20% — обеими дозами.


Кроме того, собеседник издания рассказал, что планируются новые поставки российского препарата.

«Как я уже говорил, первая партия «Спутник V» была доставлена к нам еще в феврале. На данный момент мы получили 10 тыс. доз напрямую из России, и мы уже договорились о дополнительных 40 тыс. дозах», – отметил министр.

Кроме того, Милатович сообщил, что минздрав Черногории обсуждает возможность поставко других российских вакцин.

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