Черногорский митрополит призвал голосовать против тех, кто принимает антицерковные законы

15.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В связи с непрекращающимися попытками черногорского режима выставить Сербскую православную церковь в качестве своего политического противника, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий заявил, что церковь останется вне политики.

При этом владыка в специальном обращении к верным чадам дал совет за кого голосовать на предстоящих парламентских выборах.

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Парламентские выборы в Черногории пройдут предположительно 30 августа, если только в их проведение не внесет коррективы эпидемия COVID-19.

«Ложные и злонамеренные заявления чиновников [правящей] Демократической партии социалистов о предполагаемом «участии Церкви в выборах» и их предполагаемой «победе над СПЦ», рассчитаны на втягивание Церкви в партийную избирательную кампанию, – написал митрополит Амфилохий. – Мы не участвуем в спорах и не реагируем на беззастенчивые нападения и комментарии, направленные на то, чтобы включить церковь в политическую кампанию…

Наша борьба за изменение неприемлемых положений закона «О свободе вероисповедания», как и ранее, подразумевает все допустимые и цивилизованные средства ради окончательной победы Христа. Таким образом, как всегда, мы недоступно свидетельствуем, что Церкви нет и не будет места, независимо от желаний и намерений недобросовестных деятелей, на партийных конференциях и кампаниях».

При этом владыка отметил, что в последнее время, через социальные сети и другими способами, распространяется дезинформации о неких избирательных блоках, имеющих поддержку и благословение СПЦ.

«В связи с этим мы повторяем и подчеркиваем, что ни один их предвыборных блоков не формируется с благословением церкви, и никто не имеет права ссылаться на нее публично. Церковь со своей стороны призывает всех граждан Черногории прийти на выборы депутатов Скупщины и избрать тех, кто не станет от вашего имени принимать и беззаконные и антицерковные законы», – заявил митрополит Черногорский и Приморский.