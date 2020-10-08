Черногорский националист добился возбуждения дела против священника и учительницы

08.10.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Общественное объединение «Черногорское собрание» подало заявление на священника храма святого Ивана Владимира в Баре и учительницу начальной школы «Югославия» Раду Вишнич.

Об этом сообщают Dnevne novine, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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От имени националистического «Черногорского собрания» заявление было подано его членом, адвокатом Николой Беладой в связи с тем, что 4 октября в храме святого Ивана Владимира был отслужен молебен в связи с началом нового учебного года. При этом учительница в своей записи в социальной сети пригласила своих учеников присоединиться к церковному таинству.

Никола Белада

«Священники нарушили статью 287 Уголовного кодекса Черногории, в которой говорится, что лица, которые не действуют в соответствии с положениями, решениями, приказами или распоряжениями, определяющими меры по борьбе или предупреждению опасного заразного заболевания, наказываются штрафом или лишением свободы на срок до одного года», – прокомментировал свои действия Белада.

По мнению адваката-националиста, учительница, утверждающая, что не звонила детям, а только сообщала им о «событии», также нарушила статью 417 Уголовного кодекса, которая определяет порядок действий в случае халатной работы по службе.

Рада Вишнич во время одной из протестных литий СПЦ

«Учительница говорит, что в пересылаемых ею посланиях ученикам нет приглашения идти на молитву, но это неправда! Она буквально написала, что приглашает присоединиться к ней. Что это, как не приглашение?», – бесновался Белада.

Отметим, заявки были поданы общественным объединением «Черногорский хор». Против священников Сербской Православной Церкви за то, что они совершили молебен в церкви Св. Иоанна Владимира 4 октября по случаю начала учебного года, против учителя, потому что она пригласила учеников ее школы присоединиться к ней в молитве.

Адвокат Никола Белада, который возбудил уголовное дело от имени Черногорской ассоциации, сказал Dnevne novine, что священники нарушили статью 287 Уголовного кодекса Черногории, в которой говорится, что лица, которые не действуют «в соответствии с положениями, решениями, приказами или распоряжениями, определяющими меры по борьбе или предупреждению опасного заразного заболевания », – наказываются штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

По словам Белады, учительница, утверждающая, что не звонила детям, а только сообщала им о «происшествии», также нарушила статью 417 Уголовного кодекса, которая определяет порядок действий в случае халатной работы в службе, сообщает портал RTCG.

По заявлению «Черногорского собрания», Главная прокуратура Бара возбудила дело против священника и педагога.