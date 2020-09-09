09.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия, Черногория
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Черногорский оппозиционный альянс оставит страну в НАТО и продолжит путь в ЕС


Лидеры трех оппозиционных черногорских предвыборных блоков «За будущее Черногории», «Мир – это наша нация» и «С черного на белое» подписали соглашение о формировании предвыборной коалиции.

Здравко Кривокапич, Алекса Бечич и Дритан Абазович заявили, что не приемлют реваншизм ни в каком виде, а поэтому намерены просто привести существующие законы в соответствие с демократическими стандартами.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», теперь формирование силами просербской коалиции правительства Черногории – вопрос решенный. С другой стороны, в условиях сложившейся геополитической ситуации на Западных Балканах ждать от такого правительства резкого изменения курса черногорского государства не стоит, достаточно будет того, что оно, как ранее обещали его лидеры, прекратит гонения на СПЦ, восстановит порушенные взаимоотношения с Сербией и Россией.

При этом, как гласит соглашение, подписанное Кривокапичем, Бечичем и Абазовичем, новое правительство не будет инициировать никаких инициатив или процедур, направленных на изменение государственного флага, герба и гимна. В документе говорится, что новое демократическое правительство Черногории будет ответственно выполнять ранее взятые черногорским государством  международные обязательства, «укреплять и улучшать сотрудничество с НАТО и быстро, полностью и целенаправленно проводить все реформы, необходимые для полноправного членства Черногории в ЕС».

«Новое демократическое правительство полностью деполитизирует ключевые правительственные институты, чтобы обеспечить бескомпромиссную борьбу с преступностью и коррупцией, – говорится в тексте соглашения. – Не будет инициировать процедуру отзыва признания независимости Косово».


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