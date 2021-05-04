Черногорский писатель-националист призвал создать движение сопротивления «агентам Белграда и Москвы»

04.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Писатель Милорад Попович, обладатель национальной литературной премии Негоша, пришедший в литературу из бокса, призвал единомышленников организоваться против нынешнего правительства.

Об этом сообщает in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время нам необходимо создать структуры движения сопротивления, соответствующие новым обстоятельствам, которые дадут адекватные ответы на внутренние и внешние вызовы, – заявил Попович. – При этом любые претензии на лидерство, партийность, настойчивости в поиске неправых и идеологической чистоты будут катастрофическими, из-за неравных условий (если мы примем во внимание баланс сил сторонников независимости и внутренних и белградских сторонников великосербских идей, пользующихся помощью Москвы), не дадут Черногории возможности выжить.

Вот почему черногорское движение сопротивления urbi et orbi должно проводить четкое различие между идеологами этнической инженерии, их добровольными и невольными адептами (ультранационалистами – ред.), и, с другой стороны, продемократическими силами, действующими во имя евроатлантической интеграции».

«Худший писатель среди боксеров и худший боксер среди писателей», как охарактеризовал Поповича портал, считает, что «официальным дипломатическим представительствам будет дано указание отказаться от любых внешнеполитических интересов Черногории, которые не согласованы с Белградом и Москвой». Поэтому оппозиционным «суверенистам», следует как Каталонии или Курдистану, открывать параллельные представительства «для культурной и политической пропаганды в наиболее важных мировых и региональных центрах – Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Риме, Загребе».

Попович полагает, что «суверенисты» должны всячески представлять западному миру «двуличную политику нынешнего парламентского большинства», которое «проповедует приверженность либеральной демократии иностранным представителям и дискриминирует граждан дома из-за их национальной и идеологической принадлежности». Примеров подобной дискриминации Попович почему-то не привел.

«Вторая линия защиты от Великой Сербии», которая должна указать черногорской и зарубежной общественности на нарушения прав человека правительством, Сербской православной церковью, полугосударственными и ведомственными сербско-российскими структурами, – это интеллектуальные инициативы, независимые СМИ и некоммерческие организации. занимающиеся правами человека…

Движение сопротивления должно формировать параллельные органы дипломатии и пропаганды и проявлять гораздо больше творчества и настойчивости во внешнем представлении идей национальной свободы и человеческих прав, чтобы сделать черногорский вопрос видимым в более широком международном контексте», – добавил писатель.

В безумном мире Поповича Белград поставил в «православные молитвенные места, находящиеся под контролем Белграда, религиозных фанатиков, в основном из сербского энтитета БиГ – Республики Сербской. А теперь аналогичные агенты влияния возглавили университеты, министерство образования и культуры, Службу безопасности и минобороны.