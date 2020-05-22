Черногорский премьер ложью «объяснил» гонения на Сербскую православную церковь

22.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В День независимости Черногории премьер-министр этой страны Душко Маркович обвинил Сербскую православную церковь в том, что она отрицает суверенитет этого государства.

Об этом глава черногорского правительства заявил подгорицкому изданию «Победа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Маркович сказал в интервью о том, что СПЦ «присваивает Черногорию в религиозно-идеологическом смысле», и этот процесс направляется из ее «резиденции» в Белграде. В эту идеологическую парадигму, по его мнению, включено и отрицание черногорской государственности.

«Во время эпидемии коронавируса Сербская православная церковь могла бы сделать больше и больше помогать своим сторонникам и гражданам Черногории, – заявил Маркович. – Вместо этого мы стали свидетелями неуважения Сербской православной церкви к нашему государству и его институтам, увидели пагубность и абсурдность создавшейся ситуации».

Глава черногорского правительства и давний соратник вот уже почти тридцать лет бессменного правителя этой страны – президента Мило Джукановича, также высказал убежденность в том, что граждане почли «намерения структур, которые в последнее время призывали к экстремизму и насилию (речь идет о протестах верующих в связи с арестом епископа Иоанникия и восьми священников – ред.).

Такие выводы черногорцы, по мнению Марковича, должны были сделать потому, что протестная активность недавних дней это «не что иное, как продолжение событий, которые мы имели возможность видеть на наших улицах в 2015 и 2016 годах и в последние дни 2019 года» (в 2015 и 2016 годах просербская и пророссийская оппозиция страны активно выступала против вступления Черногории в НАТО, но Джукановичу удалось ответить на эти протесты репрессиями, заявив, что оппозиционеры совместно с сербскими и российскими сторонниками якобы готовили государственный переворот; а в конце 2019 году оппозиционные депутаты Скупщины попытались препятствовать принятию дискриминационного закона «О свободе вероисповедания», но были арестованы – ред.).

«В Черногории конечно, есть свой правовой порядок и законы должны соблюдаться. Именно эти законы гарантируют всем религиозным общинам, включая Сербскую православную церковь, необходимую автономию в религиозных делах. Но именно тут мы подходим к точке несогласия с Сербской православной церковью. Я спрашиваю вас: возможно ли в другом государстве, даже в Сербии, как матери Сербской православной церкви, чтобы государство и институты приняли одни законы, а церковь – другие? И тогда церковь освобождает некоторых граждан от этих законов? Это абсурд, которому не должно быть места в Черногории», – добавил Маркович.

Стоит отметить, что вышеприведенные доводы, высказанные Марковичем, манипулятивны, а местами откровенно лживы. В частности, устами патриарха Сербского Иринея и митрополита Черногорско-Приморско Амфилохия СПЦ неоднократно заявляла, что признает и не выступает против черногорской государственности.

Но при этом Сербская церковь не может примириться с тем, что Черногория – преемница сербского феодального княжества Зета, с 16 века управлявшаяся митрополитами из династии Негошей, посвящаемых в сан сербскими патриархами и никогда себя от сербов не отделявших, согласно идеологии нынешнего «свидомого» режима Подгорицы не имеет ничего общего с Сербией и была «оккупирована» ей в 1918 году (на самом деле в этом году состоялось добровольное вхождение Черногории в Королевство сербов, хорватов и словенцев).

Что же касается «правового порядка», то принятый в Черногории «Закон о свободе вероисповедания» действительно не дискриминирует ни одну действующую в стране религиозную конфессию, кроме Сербской православной церкви (СПЦ), что показывает, что для этого он и был принят: согласно этому закону каждая конфессия должна предоставить государству документальное подтверждение, что принадлежащая ей недвижимость находилась в ее владении до «оккупации» – то есть до 1918 года.

В противном случает государство может недвижимость эту национализировать. И, естественно, Сербская церковь не сможет доказать, что церкви и монастыри принадлежат ей, поскольку юридически СПЦ появилась только после воссоединения исторических сербских земель – в 1920 году.

При этом черногорское руководство неоднократно заявляло, что хочет добиться появления в стране собственной автокефальной – Черногорской православной церкви, и в государстве уже действует непризнанная вселенским православием раскольничья общественная организация под таким названием, которой и может быть передано изъятое у СПЦ имущество.