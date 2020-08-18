Черногорский режим объявил православных главной угрозой здоровью граждан

18.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Национальный координационный орган по борьбе с эпидемией (NKT) Черногории выдал вердикт, согласно которому протестные крестные ходы (литии) Сербской православной церкви угрожают не только второй волной коронавирусной инфекции, но и срывом парламентских выборов.

Об этом было заявлено на заседании NKT (см. заглавное фото) под предводительством премьер-министра страны Душко Марковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Публичные собрания, организованные Сербской православной церковью и некоторыми политическими деятелями, напрямую способствуют росту числа инфицированных и ставят под угрозу здоровье и жизнь людей, которые участвуют в этих собраниях, их семей и всех граждан, – говорится в заявлении NKT, принятом по итогам прошедшего заседания. – Риск этих незаконных и опасных собраний велик, потому что болезни тех, кто заразился на незаконных собраниях в эти дни, проявятся во время избирательного процесса».

В минувшие выходные, в связи с принятыми руководством Черногории ограничениями, запрещающими массовые собрания, верующие СПЦ провели крестный ход в водах Адриатики, образовав катерами и яхтами большой крест.

До этого, протестуя против дискриминирующего СПЦ «Закона о свободе вероисповедания», чада сербской церкви провели протестное мероприятие в форме автопробега.

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В свою очередь Черногорско-Приморская митрополия СПЦ уличила координационный орган во лжи, обратив внимание, что церковь приняла все наложенные государством ограничения, а последние литии в ее поддержку были организованы самими прихожанами, исключительно по их инициативе.

«Если этот орган, безусловно полностью политизированный и обслуживающий антицерковный режим, в своем заявлении имел в виду события, происходящие в последние недели, то ему следует адресовать его не учреждениям Сербской православной церкви, – говорится в заявлении митрополии. – Сопротивление беззаконию организовано самими людьми… Когда Церковь была организатором, это всегда предавалось гласности, и нередко пресекалось незаконными действиями Управления полиции и Прокуратуры, которые рьяно преследовали священников и членов приходских советов».