Черногорский режим оклеветал Сербию и отказался от ее помощи в борьбе с коронавирусом

29.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Правящий прозападный режим Черногории обвинил Сербию в конфискации якобы предназначавшихся Подгорице трех шведских аппаратов искусственной вентиляции легких, а когда, опровергнув эту ложь, Белград предложил пять таких аппаратов, черногорские власти демонстративно отказалась от них.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт начался с того, что директор Фонда медицинского страхования Черногории Сеад Чиргич заявил, будто бы сербская сторона конфисковала три из пяти препаратов ИВЛ, которые были закуплены Подгорицей в Швеции и направлялись туда через сербскую территорию.

«Для меня очень важно ответить на обвинения, которые пришли из Черногории, – прокомментировал конфликтную ситуацию президент Сербии Александр Вучич. – Сербия никогда не похищала и не брала чужого. Для себя мы все закупили сами. Но мы готовы поставить туда три аппарата ИВЛ бесплатно. Мы также готовы поставить еще два аппарата в (черногорские города – ред.) Биело-Поле и Плевлю по просьбе (сербского активиста Черногории – ред.) Андрии Мадича. С братским народом в Черногории, как с сербами, так и с черногорцами, мы хотим иметь наилучшие отношения из возможных, и я не хочу, чтобы какие-либо правительственные чиновники пытались испортить их. Мы поставили 40 тысяч тонн продовольствия в Черногорию только за две последних недели».

В ответ на этот жест доброй воли со стороны Черногории последовал довольно едкий ответ со стороны вице-премьера и председателя Национального координационного совета по борьбе с инфекцией Милутина Симовича:

«Хорошо, что он (Вучич – ред.) сосредоточил все свое внимание на защите здоровья и благополучия сербских граждан, – сказал Симович. – Мы справимся. К счастью, есть страны и рынки, где можно купить недостающие продукты за наши деньги, например, в Сербии, где мы закупили продукты питания, о которых говорит президент Сербии. Но есть страны, где можно договориться со своими торговыми представительствами о покупке товаров, произведенных в третьих странах, и не быть лишенными их, как это случилось с нашими ИВЛ на сербской границе. Мы особенно благодарны за заявленное добавление двух ИВЛ к нашим трем, которые президент Сербии пожертвовал бы нам на основе соглашения с лидером «Новой сербской демократии» (Андрией Мандичем – ред.). Мы полагаем, что это является выражением озабоченности по поводу судьбы якобы находящегося под угрозой исчезновения сербского народа Черногории. Но в этом нет необходимости. Мы не распределяем медицинское оборудование в Черногории по национальному признаку».

Подобный довольно показательный жест вызвал возмущение у сербской общественности, в первую очередь – у сербов Черногории:

«Ненависть к сербам Черногории и государству Сербия, которую исповедуют безрассудные субъекты, ведут Черногорию к вирусной и любой другой катастрофе, – отозвался на выпад черногорского вице-премьера вышеупомянутый Андрия Мандич. – Разоблачена отвратительная ложь о том, что Сербия якобы конфисковала три аппарата ИВЛ… После этого президент Сербии, которого я хочу поблагодарить за братскую помощь, ответил, что Сербия, несмотря на все это, пожертвует пять аппаратов ИВЛ, два из которых будут использоваться в городах Биело-Поле и Плевля, где нет ни одного функционирующего аппарата… И далее шок: Симович отказывается от помощи, которую предлагает братская Сербия!».

Таким образом черногорский режим продемонстрировал, что даже в условиях пандемии не намерен отказываться от своего антисербского вектора и провокаций.

В Черногории с декабря проходят протесты верующих и крестные ходы в ответ на принятие властями закона, который позволяет конфискацию храмов и монастырей Сербской Церкви в пользу подконтрольных режиму раскольников.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения, без референдума, Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.